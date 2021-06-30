Стала известна причина смерти звезды «Двенадцати месяцев» Натальи Поповой

Директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб рассказал, от чего скончалась заслуженная артистка России Наталья Попова. Как известно, актриса, посвятившая театру без малого полвека, скончалась на 73-году жизни в Санкт-Петербурге. Виной тому стал беспощадный к пожилым людям COVID-19, а точнее осложнения после болезни.

«Она заболела коронавирусной инфекцией, затем коронавирусная инфекция была уже побеждена, и она болела пневмонией, которую, к сожалению, ей не удалось победить. Это все, что, я думаю, надо знать. Все остальное — подробности, которые, если родственники сочтут нужным рассказывать, то будут рассказывать», — поведал Шуб.

Актриса только недавно выходила на сцену с премьерой — спектаклем «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. По словам коллег, артистка уверенно обсуждала с ними будущие победы, строила планы. Утрата стала для соратников и родных внезапной и невыносимо горькой.

«Она действительно была одной из ведущих актрис театра, в свое время она сыграла здесь, на сцене театра, замечательные роли и Нины Заречной в „Чайке“, и в постановке „Роман и Юлька“ она играла Юльку — это был культовый спектакль для Петербурга (по этой повести Галины Щербаковой был снят советский фильм „Вам и не снилось“ 1981 года. — Прим. ред.). И потом она очень успешно преподавала в Академии культуры, была педагогом замечательным. И вот совсем недавно она сыграла премьеру пьесы „Восемь любящих женщин“, где тоже была с большим успехом встречена зрителем», — рассказал директор «Балтийского дома».

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В 1972-м окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В том же году ее постигла всесоюзная слава — она сыграла главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». На счету артистки более 20 киноработ и несколько десятков ролей в театре. С 1975 года до последних дней Попова работала в «Балтийском доме».

В 2008 году Попова была удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». В том же году получила ученое звание — доцент. В Санкт-Петербургском государственном институте культуры, который подразумевал Сергей Шуб, Наталья Ивановна преподавала дисциплины «Актерское мастерство» и «Организация театрального дела. Педагогический стаж артистки — 15 лет.

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