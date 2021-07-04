«Живой он!» — жена Мамонова пожаловалась на людей, «похоронивших» ее мужа

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 2 089

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что основатель группы «Звуки Му» скончался в реанимации. Его супруга опровергла эти сведения и рассказала о состоянии мужа.

Фото, видео: ТАСС / Карпов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жена основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова опровергла слухи о его смерти, которые ранее распространились в соцсетях. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.

«Живой он! Это какая-то девушка безумная в Facebook написала, сидит сейчас и счастлива от своей подлости. Какие-то девушки сумасшедшие. Они меня теперь доконают. Пока состояние такое же. Даже мне сами позвонили из больницы сразу, сказали, что жив он. Все это какие-то провокации. Уже понеслась», — посетовала Ольга.

По информации 5-tv.ru от источника в медицинских кругах, Петр Мамонов действительно жив. Однако он находится в очень тяжелом состоянии на ИВЛ. В реанимации 70-летний мужчина находится уже восьмые сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова. Его жена Ольга Мамонова признавалась, что после разговора с батюшкой начала готовиться к худшему.

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 июл
Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса
4 июл
Привиться от COVID или не привиться? Россияне сдают «тест на адекватность»
4 июл
Врачи назвали новые симптомы индийского штамма коронавируса
3 июл
Собянин пообещал гранты и компенсацию НДФЛ за коронавирусную порядочность
3 июл
Как «Спутник V» воздействует на геном человека — ответ вирусологов
3 июл
Готовимся к худшему: жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии на 3 июля
3 июл
В Минздраве рассказали, когда появляются антитела после прививки «Спутник Лайт»
3 июл
В Минздраве рассказали, существует ли маркер защитного уровня антител от COVID
3 июл
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
2 июл
«Ты борешься, а тебя хоронят!» — Бородина вступилась за тяжелобольную МакSим

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.62
0.71 87.07
0.66
Китайская астрология Бацзы. Как правильно читать прогнозы?

Последние новости

15:06
«Олю подставили»: Аронова о приглашении Бузовой в МХАТ
14:48
Восемь признаков мужчины, от которого нужно от бежать
14:31
В Петербурге минивэн на скорости снес легковушку в толпу пешеходов — видео
14:15
«Живой он!» — жена Мамонова пожаловалась на людей, «похоронивших» ее мужа
13:54
«Могу кайфовать и без допингов»: Моргенштерн поборол свои зависимости
13:37
Названы легальные способы отследить местонахождение человека по телефону

Сейчас читают

Украина — Англия — 0:4. Обзор матча 1/4 финала чемпионата Европы 3 июля 2021 года. Англия разгромила Украину
Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объявила о закрытии бизнеса
Женщина утонула в реке под Астраханью, ее внуки пропали
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака