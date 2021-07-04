«Живой он!» — жена Мамонова пожаловалась на людей, «похоронивших» ее мужа
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что основатель группы «Звуки Му» скончался в реанимации. Его супруга опровергла эти сведения и рассказала о состоянии мужа.
Фото, видео: ТАСС / Карпов Сергей; 5-tv.ru
Жена основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова опровергла слухи о его смерти, которые ранее распространились в соцсетях. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.
«Живой он! Это какая-то девушка безумная в Facebook написала, сидит сейчас и счастлива от своей подлости. Какие-то девушки сумасшедшие. Они меня теперь доконают. Пока состояние такое же. Даже мне сами позвонили из больницы сразу, сказали, что жив он. Все это какие-то провокации. Уже понеслась», — посетовала Ольга.
По информации 5-tv.ru от источника в медицинских кругах, Петр Мамонов действительно жив. Однако он находится в очень тяжелом состоянии на ИВЛ. В реанимации 70-летний мужчина находится уже восьмые сутки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова. Его жена Ольга Мамонова признавалась, что после разговора с батюшкой начала готовиться к худшему.
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