В столице Абхазии устраняют последствия мощного урагана — видео

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 630

Шквалистый ветер пронесся по республике, повалил деревья и сорвал крыши домов.

Фото, видео: t.me @apsnypress; 5-tv.ru t.me @apsnypress

Тема:
Погода

Министерство обороны Абхазии направило военных на ликвидацию последствий урагана в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Создан оперативный штаб во главе с мэром столицы Бесланом Эшбой.

Сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы «Интер-Сухум», повредил кровли жилых домов и повалил деревья на дороги в разных районах страны. Большая часть республики и столица оказались без света и воды. В поселке Агудзера дерево упало на автомобиль с пассажирами, к счастью, обошлось без жертв.

«Спасатели и сотрудники коммунальных служб пытаются расчистить дороги, ветер сейчас прекратился, но дождь местами все еще идет, гроза. Об ущербе, причиненном людям, пока сложно говорить», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям страны Лев Квициния.

t.me @apsnypress

Более 50 сотрудников МЧС ликвидируют последствия стихии. На данный момент удалось разблокировать центральную трассу в районе Синопа в Сухуме, заваленную до этого деревьями.

Ранее 5-tv.ru публиковал топ жутких природных аномалий недели: в Москве, Канаде и Японии.

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