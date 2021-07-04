В столице Абхазии устраняют последствия мощного урагана — видео
Шквалистый ветер пронесся по республике, повалил деревья и сорвал крыши домов.
Фото, видео: t.me @apsnypress; 5-tv.ru t.me @apsnypress
Министерство обороны Абхазии направило военных на ликвидацию последствий урагана в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Создан оперативный штаб во главе с мэром столицы Бесланом Эшбой.
Сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы «Интер-Сухум», повредил кровли жилых домов и повалил деревья на дороги в разных районах страны. Большая часть республики и столица оказались без света и воды. В поселке Агудзера дерево упало на автомобиль с пассажирами, к счастью, обошлось без жертв.
«Спасатели и сотрудники коммунальных служб пытаются расчистить дороги, ветер сейчас прекратился, но дождь местами все еще идет, гроза. Об ущербе, причиненном людям, пока сложно говорить», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям страны Лев Квициния.
Более 50 сотрудников МЧС ликвидируют последствия стихии. На данный момент удалось разблокировать центральную трассу в районе Синопа в Сухуме, заваленную до этого деревьями.
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