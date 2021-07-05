Названы дата и место прощания с оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым

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Карина Бернтгольц
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Звезда советского кинематографа умер от последствий COVID-19.

Названы дата и место прощания с оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Названы дата и место прощания с советским и российским актером, режиссером, сценаристом, телеведущим и педагогом Владимиром Меньшовым. Чтобы проводить звезду советского кинематографа в последний путь, близкие и коллеги соберутся в Доме кино 8 июля. Последнее пристанище Меньшов обретет на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса. 81-летнего деятеля кино и искусств госпитализировали с вирусной пневмонией в столичную больницу № 15 еще 22 июня. 

Супруга Меньшова 79-летняя Вера Алентова, госпитализирована. Она продолжает лечение в больнице. О состоянии звезды нет информации.

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