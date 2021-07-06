В Охотском море в эти минуты идет масштабная спецоперация — спасатели ищут тела погибших в крушении Ан-26 сегодня утром. Самолет исчез с радаров при заходе на посадку в поселке Палана на Камчатке. На борту, по последним данным, находились 28 человек, в том числе двое детей.

Установлено, что Ан-26 влетел в верхнюю часть сопки Пятибратка. Длительные часы поисков подарили многим надежду, что экипажу удалось приводниться. Но чуда не произошло. Официально все 28 человек, что были на борту, признаны погибшими. В районе предполагаемого падения работает наша съемочная группа. Вся хроника утренних поисков — у Екатерины Зениной.

Это первые кадры из аэропорта где должен был приземлиться пропавший лайнер. Вертолеты с работающими двигателями готовы взлететь в любую минуту. Ждут команды и точного местонахождения самолета или его обломков. А эта поисково-спасательная группа МЧС уже несколько часов в воздухе. Кружат над участками, где предварительно мог потерпеть крушение пассажирский Ан-26.

Пропавший лайнер выполнял рейс из Петропавловск-Камчасткого. В назначенное время борт не приземлился. Из этого аэропорта самолет Ан-26 вылетел в Палану, через некоторое время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.

От аэропорта «Елизово» до взлетно-посадочной полосы (ВПП) конечного пункта назначения — расстояние по прямой 676 километров. Его Ан-26 должен был преодолеть меньше, чем за два часа. Основная часть маршрута лежит через сушу. Но вот на посадку судно заходит со стороны Охотского моря. Стоит отметить, что аэродром Палана относится к категории горных, рядом несколько вершин.

Сейчас в самом поселке дежурят скорые и спасатели. Те, кто уже летал этим рейсом, рассказывают — посадочная полоса непростая еще и потому, что частично проходит над водой. Уже точно известно — связь с пилотами прервалась как раз в момент снижения. Последний раз радары зафиксировали воздушное судно в девяти километрах от Паланы.

«Самолет Ан-26 хороший. Их пять-шесть штук по Камчатке летает. Все самолеты, насколько мы знаем, снабжены плотами, средствами спасения, жилетами. Если в районе акватории где-то потеряли, могли приводниться и спастись. Все очень на это надеются», — говорит местный житель.

На борту находилась глава администрации Палана Ольга Мохирева. Вместе с ней одним рейсом летели еще несколько чиновников поселка. А на этом единственном сделанном перед вылетом фото Иван Сивак. Снимок молодой человек отправил своей семье. Сын мужчины, надеется что отец увидит его ответное сообщение.

«Ты выживешь, давай! Папа! Ты сможешь!»

Пропавший самолет принадлежит камчатскому авиационному предприятию. Самолету почти 40 лет. Но его называли надежной машиной. Сейчас уже внимательно изучают документы предполетной подготовки. Судя по бумагам — там все прошло по плану.

«Судно 1982 года выпуска, имеет действующий сертификат летной годности. Экипаж прошел предрейсовое освидетельствование», — отчитывается заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.

Одна из версий, по которой могла случиться катастрофа — плохая видимость и погодные условия.

«Не знаем условия аэродрома на данный момент. Прочитать мне за это время не удалось, найти… Аэродром горный. Горный аэродром, ограничения выше, чем у равнинного аэродрома. Грубо говоря, самолет должен спуститься ниже горы. Он не должен залетать близко к этой горе. Существует определенный пилинг ограничительный, который указывает экипажу, что сюда подлетать нельзя. То есть некими радиолокационными средствами выстраивается некий коридор, за границы которого выходить нельзя», — поясняет общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко.

«Во-первых, Камчатка достаточно удаленный район России. Авиационная инфраструктура там достаточно слабо развита. Это и запасные аэродромы. Это и доставка топлива, и обслуживание, и прочее. Надо знать специфику этого района. И понимать, что в любой момент это может совершенно изменить метеоусловия и вообще условия захода на посадку», — подчеркивает президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель Николай Мазурин.

Это не первый чрезвычайный случай на аэродроме Паланы. Девять лет назад тоже при заходе на посадку, произошла катастрофа Ан-28. В ходе расследования выяснилось виной всему человеческий фактор — тогда в крови членов экипажа был обнаружен алкоголь. Что стало причиной крушения в этот раз только предстоит выяснить. Спасатели продолжают поиски. На камчатке открыта горячая линия психологической помощи.