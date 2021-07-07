Появились кадры поисково-спасательной операции с места крушения Ан-26

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Георгий Иванов
Эксклюзив 1 163

Предполагается, что самолет столкнулся со скалой.

Фото, видео: www.globallookpress / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Крушение Ан-26 около поселка Палана на Камчатке

На Камчатке возобновилась поисково-спасательная операция на месте рухнувшего накануне пассажирского самолета Ан-26. Спасателям удалось обнаружить обломки воздушного судна в горной прибрежной местности.

В распоряжении 5-tv.ru эксклюзивные кадры с места падения самолета. На кадрах запечатлены разбросанные среди камней обломки и искореженные куски металлической обшивки лайнера.

5-tv.ru

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана потерпел крушение в прибрежной зоне. По одной из версий, воздушное судно столкнулось со скалой. На борту самолета находились 28 человек. Согласно предварительным данным, все они погибли.

5-tv.ru

Среди причин трагедии эксперты называют сбой навигационного оборудования, низкую видимость в плохих погодных условиях или же техническую неисправность самолета.

Тема:
Крушение Ан-26 около поселка Палана на Камчатке
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