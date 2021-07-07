Появились кадры поисково-спасательной операции с места крушения Ан-26
Предполагается, что самолет столкнулся со скалой.
Фото, видео: www.globallookpress / MOD Russia; 5-tv.ru
На Камчатке возобновилась поисково-спасательная операция на месте рухнувшего накануне пассажирского самолета Ан-26. Спасателям удалось обнаружить обломки воздушного судна в горной прибрежной местности.
В распоряжении 5-tv.ru эксклюзивные кадры с места падения самолета. На кадрах запечатлены разбросанные среди камней обломки и искореженные куски металлической обшивки лайнера.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана потерпел крушение в прибрежной зоне. По одной из версий, воздушное судно столкнулось со скалой. На борту самолета находились 28 человек. Согласно предварительным данным, все они погибли.
Среди причин трагедии эксперты называют сбой навигационного оборудования, низкую видимость в плохих погодных условиях или же техническую неисправность самолета.
- 7 июл
- Найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
- 7 июл
- Глава Камчатки объявил трехдневный траур в связи с крушением самолета Ан-26
- 6 июл
- Десятки разрушенных судеб: родственники пассажиров Ан-26 до последнего верили в чудо
- 6 июл
- «Папа! Ты сможешь!» — хроника поисково-спасательной операции крушения Ан-26
- 6 июл
- «Человеческий фактор»: эксперт оценил вероятные версии крушения Ан-26
- 6 июл
- «Спустя 9 лет опять трагедия»: истории погибших в крушении Ан-26 на Камчатке
- 6 июл
- От удара черное пятно: видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
- 6 июл
- Роковая сопка? Почему на месте крушения Ан-26 не первый раз происходят авиакатастрофы
- 6 июл
- Врезался в сопку: опубликованы первые кадры с места крушения Ан-26 на Камчатке
- 6 июл
- Уходил на второй круг: губернатор Камчатке о деталях крушения Ан-26
Читайте также
60%
-0.08 87.00
-0.03
Нашли ошибку?