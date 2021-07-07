Появились кадры поисково-спасательной операции с места крушения Ан-26

На Камчатке возобновилась поисково-спасательная операция на месте рухнувшего накануне пассажирского самолета Ан-26. Спасателям удалось обнаружить обломки воздушного судна в горной прибрежной местности.

В распоряжении 5-tv.ru эксклюзивные кадры с места падения самолета. На кадрах запечатлены разбросанные среди камней обломки и искореженные куски металлической обшивки лайнера.

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Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана потерпел крушение в прибрежной зоне. По одной из версий, воздушное судно столкнулось со скалой. На борту самолета находились 28 человек. Согласно предварительным данным, все они погибли.

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Среди причин трагедии эксперты называют сбой навигационного оборудования, низкую видимость в плохих погодных условиях или же техническую неисправность самолета.