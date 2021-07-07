Фотографию госпитализированной Алентовой пытались выкупить за полмиллиона

Госпитализация народной артистки РФ Веры Алентовой стала большим ударом для ее близких и поклонников. С замиранием сердца ежедневно они старались узнать хоть какие-то подробности о ее состоянии. Ситуацию осложнял тот факт, что помимо коронавирса, на звезду свалилась еще одна беда — накануне скончался ее муж Владимир Меньшов. Находясь на больничной койке, знаменитости приходилось справляться трагедией и приходить в себя.

Впрочем, нашлись и те, кто решил нажиться на болезни Алентовой. Пока одни ей сочувствовали, другие пытались любыми путями добыть так называемый «эксклюзив». К сотруднице клиники, где лечилась артистка, обратился представитель СМИ, предложив недобросовестную сделку: медсестра должна была сделать фото больной Алентовой в обмен на 500 тысяч рублей. Однако работница оказалась порядочной и не поддалась на уговоры журналистки.

«Не знаю каким образом, но одно очень желтое издание в нашей стране, узнало, что я работаю в том отделении, где сейчас находится Вера Валентиновна Алентова. Они писали мне и предлагали купить у меня фото актрисы в палате за 500 000 рублей, конечно я отказалась, такой грех брать на душу», — прокомментировала ситуацию сотрудница больницы в интервью Popcake.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Меньшова намекала на выписку из больницы ее матери — Веры Алентовой.