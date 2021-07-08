В Доме кинематографистов прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову
Известный российский режиссер скоропостижно скончался на 82-м году жизни от тяжелых последствий COVID-19.
Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Минувшим утром прошла церемония прощания с выдающимся режиссером и актером Владимиром Меньшовым. В большом зале московского Дома кино собрались родственники, друзья, коллеги по творческому цеху артиста. В последний путь Меньшова проводила также супруга — Вера Алентова, которую ранее выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус и контрольной компьютерной томографии.
Со сцены свои прощальные слова озвучили многие деятели культуры: Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, а также политики, в частности, председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.
После завершения гражданской панихиды траурная процессия направилась в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе для отпевания артиста. Следом в 16:00 состоятся похороны Меньшова на Новодевичьем кладбище.
Обладатель «Оскара» Владимир Меньшов скоропостижно скончался 5 июля. Причиной смерти деятеля кино и искусств стали последствия коронавируса. Также выяснилось, что у 81-летнего режиссера еще две недели назад в одной из московских больниц диагностировали дыхательную недостаточность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли было спасти оскароносного режиссера Меньшова.
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