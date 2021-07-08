В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова

На гражданскую панихиду по режиссеру Владимиру Меньшову прибыли дочь Юлия и супруга артиста – Вера Алентова. При этом до конца не было известно, удастся ли вдове покойного приехать на траурную церемонию.

Накануне ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако за сутки до церемонии прощания артистку выписали из московской клиники после двух отрицательных тестов на COVID-19. Как отмечают Дни.ру, хотя болезнь Алентовой протекала в легкой форме, вдова сильно исхудала и сдала после болезни.

Среди присутствующих на гражданской панихиде можно также увидеть друзей Меньшова, коллег по творческому цеху, а также звезд отечественного кинематографа. Каждый из гостей подходит к гробу с телом режиссера, чтобы проститься с ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Доме кино проходит церемония прощания с лауреатом Госпремии РСФСР, народным артистом РСФСР, обладателем премии «Оскар» Владимиром Меньшовым.