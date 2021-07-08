Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Церемония прощания с талантливым режиссером, актером и педагогом Владимиром Меньшовым прошла в Доме кино в Москве. Гроб с телом знаменитости уже вынесли из траурного зала под аплодисменты. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с прощания.

Проводить в последний путь мэтра отечественного кино пришли его многие коллеги по съемочной площадке, родственники, друзья поклонники. Своим творчеством Меньшов мог задеть тонкие струны души каждого, и вот теперь, когда неповторимый гений ушел из жизни, на сцене Дома кино звучали слова благодарности за труд, неподкупную честность и исключительно положительное влияние на последующие поколения.

Автор горячо любимых зрителем картин «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Зависть богов», «Шырли-мырли» Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни 5 июля после борьбы с последствиями коронавируса.