«Не представляете, как важно»: Меньшова поблагодарила выполнивших ее просьбу в день похорон отца

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова обратилась к поклонникам и журналистам со словами благодарности за возможность спокойно похоронить отца — режиссера Владимира Меньшова. Накануне траурной церемонии она попросила представителей СМИ оставить знаменитую семью в покое, позволить попрощаться с любимым человеком, не отвлекаясь на звонки и мольбы дать эксклюзивное интервью.

«Хочу сказать огромное спасибо всем телеканалам, которые вспоминали в эти дни о папе… Невероятно признательна журналистам всех изданий, которые все-таки услышали мою просьбу, и пренебрегли хайпом, предоставив нашей семье возможность в день похорон замкнуться в своем кругу. Никто из вас не просил о комментариях: вы не представляете, как это было нам важно!» — написала Меньшова на своей странице в Instagram, приложив фото с отцом и мамой — актрисой Верой Алентовой.

Артистка также посвятила слова благодарности фанатам Владимира Меньшова, которые поддерживают его родных, тяжело переживающих утрату. Она отметила, что люди из всех регионов страны до сих пор присылают ей трогательные сообщения, сочувствуют горю, восхищаются талантом покойного автора культовых советских фильмов.

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«Бесконечно благодарю тысячи и тысячи людей, которые продолжают ежедневно писать мне и приносить свои соболезнования, восприняв эту потерю, как свою личную! Говорят, время лечит. Посмотрим…» — добавила Меньшова.

Вера Алентова попала в больницу с коронавирусом в конце июня, через несколько дней после того, как аналогичный диагноз был поставлен ее супругу. Утром 5 июля Меньшова не стало. Через два месяца ему могло исполниться 82 года. Ко дню похорон супруга Алентову уже выписали из больницы — еще слабую, но уже победившую недуг.

Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, председатель Общественного совета при ФСИН России, прославленный педагог, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Зритель знает его как автора картин «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также как разнопланового актера.

Прощание с легендарным режиссером состоялось 8 июля в Доме кино. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли похороны именитого режиссера на Новодевичьем кладбище Москвы.