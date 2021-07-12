Из-за жары Петербург заполонили люди в купальниках и топлесс: что им грозит?

Непривычно знойно сейчас в Петербурге. Погода как на тропическом курорте! И горожане спешат насладиться летним отдыхом, порой забывая о правилах приличия.

Речь, в частности, — о летнем дресс-коде. Депутаты требуют наказывать тех, кто разгуливает по городским общественным местам в полуголом виде. Людей с неприкрытым торсом, в слишком коротких шортах или в купальниках можно встретить на Невском проспекте или даже в музеях, что недопустимо для культурной столицы, уверены чиновники.

Для тех кто перепутал пляж с улицей, предлагают ввести штрафы — мнения за и против выслушал корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров.

Им, а точнее от них — и правда больше не скрыться. В купальниках, шортах или вообще топлесс. И не важно: это центр или спальный район. И ладно, если бы на пляже, например, у Петропавловской крепости. Но отдыхающие плотно оккупировали и Марсово поле. Загорают всего в паре шагов от братской могилы.​

«Если бы у меня была дача и машина я бы села и поехала, а так как я здесь недалеко живу!» — объяснила выбор места для загара жительница Петерурга по имени Светлана.

Невский проспект теперь тоже больше похож на променад у моря, чем на главный проспект культурной столицы. Одних невольных свидетелей такая картина устраивает.

«Ну а загар, извините, куда?! Что в солярий ходить, когда солнце греет?!», — недоумевает прохожая по имени Анастасия.

«Люди имеют право загорать там где им вздумается и в трусах они или без», — подтверждает петербуржец Николай.

У других же вызывает полуголые люди на улицах вызывают непонимание.

«Просто это мое мнение, я оголяюсь только на пляже! Лучше в тенечке посидеть в футболочке ветерок дует и все хорошо!», — поделилась предпочтениями девушка по имени Мария.​

В связи с аномальной жарой в Петербурге и правда открыли доступ ко всем газонам в центре. Но для кого-то послабление стало поводом пойти еще дальше — и вот уже гости Музея Фаберже не гнушаются расхаживать в шортах и майках. В дворцовых интерьерах Русского таких «смельчаков» меньше, но от этого не легче — особые правила дресс-кода действуют только для сотрудников. Вот и остается уповать на воспитание и сознательность самих посетителей.​

«Все что касается городской среды общественных мест в центре Петербурга, то, конечно, наверное, видеть людей соответственно одетых, а не идущих с голыми торсами», — рассказала Анна Цветкова, заместитель генерального директора по развитию и связям с общественностью Русского музея.

Ведь практически голых туристов уже можно встретить даже на завтраке в представительском отеле. Людей окончательно достала жара, но такой откровенный гардероб надоел законотворцам.​

«Не пенсионерка же должна делать им замечание. Для этого есть полицейские дружинники которые скажут: „Оденьтесь, пожалуйста, ведите себя достойно!“ И большинство устыдятся своего вида и извинятся за неподобающий вид!» — уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарии предлагают ввести ответственность за появление на людях в полуголом виде. Штрафовать за крайне оголенные части тела пока преждевременно, но полиция на первый раз может хотя бы предупреждение выписать. Ведь по закону повлиять на «любителей загорать, где вздумается» пока никак нельзя. Тем более, если люди трезвые и не хулиганят. ​ ​

«Статья за вот эти вот вещи исключена. Штрафных санкций нет», — подтвердила Оксана Гусева, заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Но даже если наказание и появится, парируют юристы, в наших реалиях оно вряд ли будет работать. Полицейские и без того загружены работой. ​ ​

«Не все нравственные и моральные нормы мы должны запихивать в закон. Самый известный пример — изменять жене. Это не противозаконно, но аморально. Мы не можем урегулировать все в нашем законодательстве», — объяснил юрист Родион Юрьев.​

Но если воспитывать уже поздно, то нужны санкции. По крайней мере так рассуждают за рубежом. Так, к примеру, в Барселоне тех, кто перепутал пляж с улицей, оштрафуют на 20 тысяч рублей. Прогулки в купальниках по Венеции караются 14 тысячами. В любимой россиянами Черногории полуголые туристы рискуют потерять до 43 тысяч. И даже в популярном Таиланде за хождение или вождение с голым торсом штрафуют примерно на 600 рублей. Какими будут штрафы в России или только в Петербурге, похоже, — лишь вопрос времени! ​

Вопрос правильного выбора гардероба в аномальную жару похоже еще долго будет допекать жителей и гостей северной столицы. Если верить синоптикам, температура в Петербурге и в августе продолжит бить рекорды и. оголять людей