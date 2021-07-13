Зеленский оправдался перед журналистами за провал переговоров с Меркель

Владимир Зеленскому пришлось оправдываться перед журналистами за провал переговоров с Ангелой Меркель. По словам президента, встреча прошла успешно и Германия якобы поддерживает ограничения связанные с «Северным потоком — 2». Правда, украинский лидер все же признался — без российского газа экономике страны было бы не просто.

«Мы получаем два миллиарда долларов за транзит газа — это огромные деньги. Часть из этой суммы идет на финансирование нашей армии, инфраструктуры. Нашего украинского газа недостаточно, нам нужно увеличивать добычу, но не можем. Поэтому транзит для нас очень важен как минимум в ближайшие 10-15 лет», — сказал Зеленский.

Главе государства пришлось отвечать и на вопрос о статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Публикация вызвала протесты украинских радикалов. Зеленский признался, что видел лишь фрагменты статьи и обещал изучить ее полностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что канцлер ФРГ поставила лидера Незалежной на место на переговорах в Берлине. Ангела Меркель раскусила уловку украинского лидера и отказалась обсуждать с ним строительство «Северного потока — 2» в рамках «нормандского формата».