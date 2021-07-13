«Спаси и сохрани»: у лежащего в коме Мамонова начался сепсис

Лидер музыкальной группы «Звуки Му» Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Больного коронавирусом артиста попытались снять с аппарата искусственной вентиляции легких, но дышать самостоятельно он не смог. Мало того, у него развился сепсис. Об этом пишет Starhit со ссылкой на данные в Instagram исполнителя.

«У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. Начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка, его соборовал и причастил», — говорилось в заявлении.

Автор поста с Мамоновым попросил молиться за жизнь и здоровье творца.

Instagram @petr_mamonov_life

Первым на жуткую новость отреагировал певец Николай Носков, который недавно сам находился на грани смерти. Он попросил бога не отбирать жизнь у своего коллеги. Поклонники также желали Петру Николаевичу сил и здоровья.

Супруга больного пока никак не комментировала эту информацию. Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным Ольги Мамоновой, медики не дают никаких прогнозов относительно его состояния.