«Спаси и сохрани»: у лежащего в коме Мамонова начался сепсис
Лидер музыкальной группы «Звуки Му» находится в крайне тяжелом состоянии.
Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Лидер музыкальной группы «Звуки Му» Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Больного коронавирусом артиста попытались снять с аппарата искусственной вентиляции легких, но дышать самостоятельно он не смог. Мало того, у него развился сепсис. Об этом пишет Starhit со ссылкой на данные в Instagram исполнителя.
«У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. Начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка, его соборовал и причастил», — говорилось в заявлении.
Автор поста с Мамоновым попросил молиться за жизнь и здоровье творца.
Первым на жуткую новость отреагировал певец Николай Носков, который недавно сам находился на грани смерти. Он попросил бога не отбирать жизнь у своего коллеги. Поклонники также желали Петру Николаевичу сил и здоровья.
Супруга больного пока никак не комментировала эту информацию. Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным Ольги Мамоновой, медики не дают никаких прогнозов относительно его состояния.
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