«Какие прогнозы? Весь мир мрет, дохнет!» — жена Петра Мамонова о состоянии артиста

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 402

Вот уже три недели лидер группы «Звуки Му» находится в COVID-госпитале. Состояние музыканта оценивается, как крайне тяжелое. Его вновь перевели на ИВЛ.

Фото, видео: www.globallookpress / Svetlana Mal'tseva; www.globallookpress / Anatoly Lomohov 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актера и рок-музыканта Петра Мамонова вновь перевели на ИВЛ. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала его супруга Ольга Мамонова. По ее словам, врачи Коммунарки пытаются сделать дыхание знаменитого пациента хотя бы частично самостоятельным. Они также отменили все препараты, поддерживающие состояние искусственной комы. Однако в себя лидер группы «Звуки Му» не приходит. Более того, сегодня ситуация вновь ухудшилась — Петра вновь перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Они в конце той недели трое суток пытались вывести его из медикаментозного сна, перестали давать таблетки, и наладить частично собственное дыхание. Часть ИВЛ, часть — собственное. Но вот пытались трое суток, но вот вчера — все в обратную сторону. Вчера опять полное ИВЛ, и полный медикаментозный сон. Крайне тяжелое состояние. 17-е сутки он находится в Коммунарке. Какие прогнозы? Весь мир мрет, дохнет! Никто прогнозы не делает. Вот пытались, ничего не вышло», — с досадой рассказала 5-tv.ru Ольга Мамонова.

Петр Мамонов известен широкому зрителю по фильмам «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина и картинам Сергея Лобана «Пыль» и серии «Шапито-шоу». Он также сыграл вместе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в культовой драме «Игла». За «Остров» и «Такси-блюз» Мамонов получил престижные премии «Золотой орел» и «Ника» за лучшую мужскую роль. Президент РФ Владимир Путин накануне наградил находящегося в реанимации артиста орденом дружбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Мамонова пожаловалась на людей, распространяющих слухи и заранее «похоронивших» ее мужа.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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