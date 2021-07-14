«Зачем?!» — третий муж Пугачевой отказался идти на похороны умершего от COVID Стефановича
Второго супруга певицы Александра Стефановича не стало вечером 13 июля. Третий муж Примадонны Евгений Болдин воспринял новость прохладно.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Число жертв коронавируса неумолимо растет. Накануне не стало еще одного российского режиссера Александра Стефановича, который был вторым мужем певицы Аллы Пугачевой. Известно, что подготовкой похорон занимается Союз кинематографистов. Дата и место проведения церемонии прощания станут известны чуть позднее.
Проводить в последний путь режиссера наверняка придут и близкие, и поклонники. Больше остальных опечален трагедией сын знаменитого художника Никаса Сафронова — пианист Лука Сафронов-Затравкин. Несколько лет он плотно общался со Стефановичем и часто помогал ему, ухаживал, как мог. А вот третий супруг Пугачевой — продюсер Евгений Болдин — отнесся к известию почти равнодушно. Именно он подтолкнул певицу к официальному разводу с режиссером. И, кажется, до сих пор не может спокойно говорить о бывшем конкуренте.
«Я могу только сказать, что сожалею», — холодно прокомментировал смерть Стефановича Болдин в интервью MK.RU.
Третий муж Аллы Пугачевой заявил, что при жизни режиссер был «интересным человеком», но пояснил, что никаких отношений с ним не имел.
«Очень редко: „Здравствуй и до свидания“. У меня своя жизнь, зачем мне все это? Нет (на похороны не пойду — Прим. ред.)», — заключил Евгений Болдин.
Алла Пугачева и Евгений Болдин прожили в незарегистрированных отношениях несколько лет. После разрыва с Александром Стефановичем дива не спешила брать на себя ответственность за кого-либо. В официальном союзе продюсер и певица состояли с 1985 по 1993 годы. Поговаривают, после ухода дивы, ее третий муж затаил обиду.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими были последние дни жизни режиссера Александра Стефановича.
Читайте также
38%
0.06 87.39
-0.39
Нашли ошибку?