Число жертв коронавируса неумолимо растет. Накануне не стало еще одного российского режиссера Александра Стефановича, который был вторым мужем певицы Аллы Пугачевой. Известно, что подготовкой похорон занимается Союз кинематографистов. Дата и место проведения церемонии прощания станут известны чуть позднее.

Проводить в последний путь режиссера наверняка придут и близкие, и поклонники. Больше остальных опечален трагедией сын знаменитого художника Никаса Сафронова — пианист Лука Сафронов-Затравкин. Несколько лет он плотно общался со Стефановичем и часто помогал ему, ухаживал, как мог. А вот третий супруг Пугачевой — продюсер Евгений Болдин — отнесся к известию почти равнодушно. Именно он подтолкнул певицу к официальному разводу с режиссером. И, кажется, до сих пор не может спокойно говорить о бывшем конкуренте.

«Я могу только сказать, что сожалею», — холодно прокомментировал смерть Стефановича Болдин в интервью MK.RU.

Третий муж Аллы Пугачевой заявил, что при жизни режиссер был «интересным человеком», но пояснил, что никаких отношений с ним не имел.

«Очень редко: „Здравствуй и до свидания“. У меня своя жизнь, зачем мне все это? Нет (на похороны не пойду — Прим. ред.)», — заключил Евгений Болдин.

Алла Пугачева и Евгений Болдин прожили в незарегистрированных отношениях несколько лет. После разрыва с Александром Стефановичем дива не спешила брать на себя ответственность за кого-либо. В официальном союзе продюсер и певица состояли с 1985 по 1993 годы. Поговаривают, после ухода дивы, ее третий муж затаил обиду.



www.globallookpress / Genrietta Peryan

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими были последние дни жизни режиссера Александра Стефановича.