«Он предчувствовал»: Сафронов рассказал о последних днях жизни экс-мужа Пугачевой

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой — советский и российский кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович предучуствовал свою смерть. Об этом 5-tv.ru рассказал Лука Сафронов — сын художника Никаса Сафронова.

«Мы слышали новости, для нас она страшная и неожиданная. Мы связывались с ним в последний раз вчера. Ему становилось лучше. Он еще говорил, но ему было тяжело дышать. Но вот, оказалось, что организм не выдержал. Легкие… В общем, не выдержал организм», — сообщил Лука.

По его словам, изначально Александр Стефанович собирался лечиться от коронавируса дома. Однако потом был вынужден отправиться в больницу, несмотря на помощь друзей.

«Он сначала хотел лечиться дома, Никас Степанович очень много вложил сил, средств, чтобы у него были лучшие препараты, купил ему кислородных концентратов и все ему делал. Но в какой-то момент он (Стефанович — Прим. ред.) понял, что ему некому готовить, убираться за ним», — рассказал Сафронов.

Лука отметил, что режиссер не хотел в больницу, но все равно оказался там из-за одиночества. Пианист вместе с отцом продолжали ухаживать за ним и там. Однако вылечиться Александру Стефановичу было не суждено.

«Он очень боялся в больницу, он понимал, что в больнице он может не выжить. Но ни лучшие лекарства, ничего его не удержали, потому что просто он дома был один. Из-за одиночества он, собственно, и попал в такую историю. Никас Степанович и я, мы возили супы с фрикадельками. <…> Он понимал, что едет в больницу, но ехал туда не с самыми лучшими мыслями. К сожалению, он предчувствовал. Мы сделали все, что могли. Наверное, для нас это будет одной из самых больших потерь», — подытожил Лука.

Как сообщал 5-tv.ru, последние дни Александр Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных, куда был госпитализирован с обширным поражением легких из-за коронавируса. Именно он сделал из супруги Аллы Пугачевой звезду. В частности, придумал образ одинокой женщины и задал определенные стандарты выступлений.