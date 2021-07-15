Ситуация с коронавирусом в мире по-прежнему пугающая. Ученые и медики сходятся во мнении, что победить COVID-19 можно лишь путем искусственного наращения иммунитета. То есть благодаря масштабной вакцинации. К счастью, в России для этого созданы все условия: существует масса пунктов, где ставят прививки; в гражданском обороте есть аж три препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Россияне охотно идут на вакцинацию, но о формировании коллективного иммунитета говорить пока рано. Многие пребывают в замешательстве, не понимая, как правильно подготовиться к процедуре. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач терапевт, диетолог Елена Черненко подробно рассказала о всех важных моментах.

Что делать до вакцинации?

Как известно, все российские препараты от COVID-19 проверены временем и не дают никаких опасных побочных эффектов. Прививают всех людей старше 18 лет, в том числе беременных женщин и пенсионеров с хроническими заболеваниями. По факту, условие для вакцинации только одно — не приходить на укол, если обострилось какое-либо заболевание.

«Для того чтобы подготовиться грамотно, необходимо сдать клинический анализ крови и общий анализ мочи за два-три дня до прививки. Это необязательное действие, но оно, возможно, предотвратит какие-то последствия, если мы увидим значительные отклонения в анализах», — объяснила Черненко.

Медик заметила, что за неделю до вакцинации важно отказаться от посещения мест массового скопления людей, минимизировать контакты с друзьями и коллегами по работе, носить защитные маски и перчатки, всюду соблюдать социальную дистанцию, забыть про вредные привычки. Кроме того, желательно в течение семи дней до укола постоянно измерять температуру тела — это позволит убедиться в добром здравии.

Если же есть симптомы простуды — кашель, чихание, насморк — или другие проявления общего недомогания, вакцинацию следует перенести и пройти медосмотр.

Что делать после укола?

Елена Черненко уточнила, что после любой прививки могут проявиться незначительные «побочки». Так, например, введение дозы «Спутника V» в отдельных случаях сопровождается болью в руке, а также некоторым повышением температуры тела. Важно помнить, что симптомы могут держаться несколько дней, а потому в идеале на время вакцинации нужно брать выходной.

Следует заранее запастись жаропонижающими препаратами. Впрочем, они могут и не понадобиться. После прививки нежелательно мучить себя физическими нагрузками, важно больше отдыхать, пить воду и дышать свежим воздухом.

На протяжении последующей недели предпочтительно избегать контактов с другими людьми, но в исключительных случаях обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

«Также нужно быть очень внимательным к своему самочувствию — при возникновении каких-либо жалоб немедленно вызывать врача», — заключила терапевт.

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