Возможный преемник Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет нашел способ разрешить разногласия по «Северному потоку — 2». По его мнению, при запуске газопровода и выдаче разрешения от Евросоюза необходимо поставить условие — не использовать проект в геополитических целях. Если это условие будет учтено, считает политик, станет не так важно, потечет газ по морю или по суше.

Лашет подчеркнул, что считает газопровод явлением экономического плана, который может нанести урон другим государствам. В частности, заявил он, «Северный поток — 2» способен привести к «обезвоживанию» Украины, что недопустимо.

«Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала. И трубопровод будет, возможно, в августе–сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь», — заявил Лашет.

По мнению кандидата в канцлеры ФРГ, газопровод необходим его стране, так как станет еще одним шагом на пути к так называемой зеленой энергетике. Как отметил Лашет, все больше государств мира в последние годы отказываются от добычи энергии из недр земли. При этом Европе нужно будет больше газа в следующие несколько лет, уверен он.

«Нужно принимать решение, поэтому „Северный поток — 2“ — это проект, которому я говорю: хорошо, я его не запрещаю», — сказал политик в ходе дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung.

О завершении строительства первой нитки «Северного потока — 2» стало известно 10 июля. Укладка труб на морской части второй нитки еще продолжается. Украинские власти заявляют, что газопровод после запуска неминуемо принесет убытки стране и активно протестуют. Глава Незалежной Владимир Зеленский даже призывал лидеров «нормандской четверки» давить на Россию и обсуждать газовый вопрос на саммите. Безуспешно, к слову. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меркель поставила на место Зеленского в ответ на слова о «Северном потоке — 2».