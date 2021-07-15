Нет смысла выводить из комы: жена Мамонова об ухудшающемся состоянии артиста
Основатель группы «Звуки Му» уже 15-е сутки находится в состоянии медикаментозного сна.
Фото, видео: globallookpress.com / Anton Belitsky; globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Музыкант и актер Петр Мамонов продолжает пребывать в состоянии комы, врачи считают, что выводить артиста из нее на данный момент необходимости нет. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.
«19-е сутки в Коммунарке, 15-е сутки в состоянии искусственной комы. Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла, настолько ему плохо», — рассказала она.
Жена музыканта также отметила, что разные медики дают разные оценки. Но пока точно можно сказать, что состояние основателя «Звуков Му» критическим назвать нельзя.
О госпитализации Петра Мамонова из-за коронавируса стало известно 1 июля. Он был введен в медикаментозный сон и помещен под аппарат ИВЛ. Позже у него начали отказывать почки, также у него обнаружили сепсис. Также, писал 5-tv.ru ранее, у музыканта начало отказывать сердце.
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