Нет смысла выводить из комы: жена Мамонова об ухудшающемся состоянии артиста

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 5 286

Основатель группы «Звуки Му» уже 15-е сутки находится в состоянии медикаментозного сна.

Фото, видео: globallookpress.com / Anton Belitsky; globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Музыкант и актер Петр Мамонов продолжает пребывать в состоянии комы, врачи считают, что выводить артиста из нее на данный момент необходимости нет. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.

«19-е сутки в Коммунарке, 15-е сутки в состоянии искусственной комы. Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла, настолько ему плохо», — рассказала она.

Жена музыканта также отметила, что разные медики дают разные оценки. Но пока точно можно сказать, что состояние основателя «Звуков Му» критическим назвать нельзя.

О госпитализации Петра Мамонова из-за коронавируса стало известно 1 июля. Он был введен в медикаментозный сон и помещен под аппарат ИВЛ. Позже у него начали отказывать почки, также у него обнаружили сепсис. Также, писал 5-tv.ru ранее, у музыканта начало отказывать сердце.

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 июл
Роструд разрешил отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться сотрудников
15 июл
В Токио сообщили о COVID-19 у иностранного спортсмена-олимпийца
15 июл
В ВОЗ заявили о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире
15 июл
План Макрона вызвал самые крупные протесты во Франции с начала пандемии
15 июл
ЕС предложил России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации
15 июл
Как правильно готовиться к вакцинации от коронавируса — советы врача
15 июл
«Он не отвечает»: Краско забеспокоился после госпитализации Боярского
14 июл
«Шесть месяцев без тебя»: как выглядит могила Бориса Грачевского сегодня?
14 июл
Захарова ответила главе МИД ФРГ на слова о «политизации» поставок «Спутника V» за рубеж
14 июл
Как Пугачева отреагировала на смерть своего второго мужа Стефановича?

Читайте также

+32° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
74.12
0.06 87.39
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Глава ГИБДД объяснил необходимость отмены техосмотра
12:14
Шок-видео: мать с коляской затащило под «Газель» в Тюмени
11:57
Роструд разрешил отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться сотрудников
11:51
В Токио сообщили о COVID-19 у иностранного спортсмена-олимпийца
11:45
В Сочи ищут пропавших в горах подростков
11:27
В ВОЗ заявили о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире

Сейчас читают

Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Толпа мужчин с топорами разгромила центр с аэротрубой в Новосибирске
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака