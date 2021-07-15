«Он был неубиваемый»: режиссер Лобан вспомнил, как Мамонов жил с напильником в сердце

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 386

Знаменитый актер и музыкант умер в 70 лет. Он не смог оправиться от тяжелых последствий опасной коронавирусной инфекции.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Кузнецов; 5-tv.ru

Тема:
Умер Петр Мамонов

Кинорежиссер Сергей Лобан был одним из тех, кто искренне надеялся на выздоровление Петра Мамонова. Товарищу артиста всегда казалось, что тот вечный — что только не происходило с музыкантом за долгие 70 лет жизни. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru творец напомнил о беде с гением, приключившейся в лихие молодые годы.

Почти полвека назад Мамонов стал участником пьяной драки. Неизвестный воткнул напильник в область сердца артиста. Превозмогая боль, он нашел в себе силы добраться до больницы. В результате — пережил клиническую смерть. В коме Петр Николаевич пребывал ровно 40 дней.

«Мне казалось, что он неубиваемый совершенно. Он в реанимации был какое-то бесконечное количество раз. Его хоронили уже! Когда напильник ему воткнули в сердце, он с этим напильником умудрился еще пробежать несколько километров. Не знаю, мне казалось, что ничто не может…» — с комом в горле говорил о трагедии Лобан.

Петра Мамонова режиссер запомнил, как человека очень мощного, строгого, но поистине уникального. С артистом ему посчастливилось работать над созданием музыкальной кинокомедии с элементами драмы «Шапито-шоу». Картина имела колоссальный успех.

«Это большая потеря для всех. Таких культурных гениев в мире очень мало», — заключил Сергей Лобан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и когда можно посмотреть один из последних концертов с Петром Мамоновым.

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