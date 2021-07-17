Яблоку некуда упасть: поцеловать гроб умершего от СОVID Мамонова пришли сотни фанатов

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 819

Российский музыкант и актер скончался на 71-м году жизни 15 июля, не сумев одолеть коронавирус. Несмотря на пандемию COVID-19, церемония прощания в Донском монастыре собрала множество людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Умер Петр Мамонов

Проститься с другом, коллегой, кумиром Петром Мамоновым пришли сотни человек. Церемония прощания была организована в Донском монастыре в Москве в субботу, 17 июля.

Несмотря на пандемию коронавируса, жертвой которой как раз и пал Петр Мамонов, отдать дань памяти культовому артисту, музыканту, основатель группы «Звуки Му» и звезде фильма «Остров», пришли множество людей. Это и его поклонники, и звездные коллеги, и друзья. В их числе, к слову, и режиссер «Острова» и «Царя» Павел Лунгин.

На кадрах, которые были сняты 5-tv.ru в монастыре, видно, что многие пришедшие, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, находятся без масок, или же спустили средство индивидуальной защиты на подбородок. Да и те, кто все же соблюдают меры безопасности, вынуждены стоять в храме божьем буквально вплотную друг к другу — так много людей пришло проститься с Мамоновым.

После прощальной церемонии траурная процессия направится в сторону города Верея в Московской области, где последние 25 лет жил Петр Мамонов. Артист найдет последнее пристанище на местном кладбище.

1 июля музыканта госпитализировали с коронавирусом. Кроме инфекции, у него обнаружили вирусную пневмонию. У Мамонова были поражены более чем на 60% легкие, его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Так неохота, чтоб он умирал, говорила Ольга Мамонова, будто уже прощаясь, но все же с надеждой в сердце. Но вывести из комы медики его не смогли. 15 июля Мамонов умер. Он найдет свое последнее пристанище на Верейском кладбище в Подмосковье.

Отступила боль, все залито серым, и покой — так говорил о своей «первой смерти» артист. И в памяти миллионов он останется человеком, который в хаосе жизни смог обрести свой покой. Так приятно в это верить, не правда ли?

Ранее 5-tv.ru писал о мистических совпадениях в жизни Петра Мамонова.

Тема:
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