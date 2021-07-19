«Прививка показала свою эффективность»: сын Боярского рассказал о здоровье отца

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Егор Измалкин
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Легендарный артист попал в Боткинскую больницу Петербурга с коронавирусом.

«Прививка показала свою эффективность»: сын Боярского рассказал о здоровье отца

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Состояние актера Михаила Боярского, инфицировавшегося коронавирусом, стабильное. Несмотря на наличие хронических недугов, артист по-прежнему находится в больнице. Об этом рассказал его сын Сергей.

«Прививка показала свою эффективность, потому что болезнь у отца протекает практически в бессимптомной форме. Особенно с учетом возраста и его, скажем так, накопленных заболеваний. Температуры нет, и мы очень рассчитываем, что уже скоро он будет дома», — сообщил наследник знаменитости сайту KP.RU.

Также Боярский-младший отметил, что не знает, кто ведет страницу в Instagram за его отца. Возможно, это кто-то из поклонников. На ней публикуются последние новости о здоровье актера, которые, по словам Сергея Михайловича, соответствуют действительности.

71-летний Боярский почувствовал себя плохо несколько дней назад. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Выяснилось, что у него коронавирус.

Как писал 5-tv.ru, Сергей Боярский рассказал о личных причинах участия в вакцинации от COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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