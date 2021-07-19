Актер Александр Балуев экстренно госпитализирован
Звезда фильмов «Кандагар» и «Благословите женщину» в силу возраста находится в группе особого риска.
Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov
Российский актер Александр Балуев экстренно госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. По предварительной информации, у артиста началось поражение обоих легких.
Как сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на приближенный к актеру собственный источник, пока процесс охватил всего по 5% каждого парного органа, однако медики высказывают обеспокоенность состоянием артиста — в силу своего возраста 62-летний Балуев попадает в группу особого риска.
Кроме того, если раньше COVID-19 «съедал» органы через несколько недель после заражения, то новые штаммы поражают легкие всего за несколько дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Балуев в сентябре 2019 года уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Тогда о точный диагноз не назывался, известно лишь то, что артисту потребовалось хирургическое вмешательство.
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