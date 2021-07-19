Российский актер Александр Балуев экстренно госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. По предварительной информации, у артиста началось поражение обоих легких.

Как сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на приближенный к актеру собственный источник, пока процесс охватил всего по 5% каждого парного органа, однако медики высказывают обеспокоенность состоянием артиста — в силу своего возраста 62-летний Балуев попадает в группу особого риска.

Кроме того, если раньше COVID-19 «съедал» органы через несколько недель после заражения, то новые штаммы поражают легкие всего за несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Балуев в сентябре 2019 года уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Тогда о точный диагноз не назывался, известно лишь то, что артисту потребовалось хирургическое вмешательство.