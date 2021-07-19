Актер Александр Балуев экстренно госпитализирован

|
Георгий Иванов
1 071

Звезда фильмов «Кандагар» и «Благословите женщину» в силу возраста находится в группе особого риска.

Актер Александр Балуев экстренно госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский актер Александр Балуев экстренно госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. По предварительной информации, у артиста началось поражение обоих легких.

Как сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на приближенный к актеру собственный источник, пока процесс охватил всего по 5% каждого парного органа, однако медики высказывают обеспокоенность состоянием артиста — в силу своего возраста 62-летний Балуев попадает в группу особого риска.

Кроме того, если раньше COVID-19 «съедал» органы через несколько недель после заражения, то новые штаммы поражают легкие всего за несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Балуев в сентябре 2019 года уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Тогда о точный диагноз не назывался, известно лишь то, что артисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 июл
Представитель Александра Балуева раскрыла правду о состоянии актера
19 июл
Голикова рассказала о разработанном в России проекте «санитарного щита»
19 июл
«Поддержка чувствуется»: представитель МакSим обнадежила ее фанатов намеком на хорошие новости
19 июл
Прививочная кампания от СОVID набирает обороты в России
19 июл
Глава Минздрава: поражение легких при COVID стало развиваться в два раза быстрее
19 июл
Почему обязательные QR-коды для посещения общепита отменили в Москве и Подмосковье
19 июл
Пенсионерам предложили начать платить за прохождение вакцинации от COVID
19 июл
В России появится уникальный биочип для тестирования на COVID
19 июл
«Прививка показала свою эффективность»: сын Боярского рассказал о здоровье отца
19 июл
Во Франции проходят акции протеста против антиковидных мер

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.35
0.18 87.61
0.04
Какое вы растение по знаку зодиака?

Последние новости

2:09
Почему на Курбан-байрам режут барана: традиции и обычаи мусульманского праздника
1:53
Секретные казематы: как была замаскирована тайная тюрьма в Ленобласти?
1:37
Какое вы растение по знаку зодиака?
1:14
Сбившую детей в Москве девушку отправили в СИЗО на два месяца
0:58
Грузовик на скорости протаранил пять легковушек в Крыму — жуткое видео
0:37
Названы три летних источника витамина С

Сейчас читают

Валлиш решил не раскрывать свою стратегию на поединок с Гассиевым
В Госдуме оценили идею ужесточить правила техосмотра автомобилей
Столкнул возлюбленную и упал: подробности гибели пары в Москве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака