«Украину ждут большие перемены»: политолог о подозрении Зеленского в госизмене

В ближайшее время Украину ждут большие перемены, считает политолог Алексей Мартынов. Такой вывод он делает на основании начатого в Незалежной расследования о возможной госизмене в отношении главы государства Владимира Зеленского и его окружения.

«Думаю, что в ближайшей перспективе Украину ждут серьезные перемены. Если, конечно, американцам не удастся развязать очередную гражданскую войну на территории этой не чуждой нам страны», — заявил эксперт в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что Шевченковский суд Киева вынес решение о расследовании в отношении возможной государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского и его окружения. Причиной послужил срыв год назад операции по задержанию якобы членов российской частной военной компании.

«Сегодняшним иском против Зеленского, по сути, украинская сторона признает за собой авторство этого действа. Я уж не знаю, зачем они это делают, но, по сути, они признают, что они — одни из авторов этой провокации», — говорит Мартынов.

Он также предположил, что главным автором прошлогодней провокации с задержанием россиян было ЦРУ, которое сейчас пытается выставить Зеленского виновным в той истории.

По мнению Мартынова, в судебном отношении выдвинутый иск против главы Украины по подозрению в госизмене бесперспективен, однако сам по себе он показывает, что судьба Зеленского как президента Украины предрешена.

«Кураторы сегодняшнего украинского проекта — я имею в виду администрацию Байдена в Вашингтоне — судя по всему, приняли решение о замене Зеленского. Он их не устраивает на посту гауляйтера Украины. Он явно не справляется с теми задачами, которые они возлагали на нового украинского президента. У них больше получалось взаимодействовать с тем же Порошенко», — отмечает Мартынов.

Политолог обращает внимание, что все события, происходящие в последнее время вокруг персоны украинского лидера, свидетельствуют о том, что американцы начали его «потихонечку покусывать». Одним из таких событий Мартынов назвал отставку главы МВД Украины Арсена Авакова. По мнению эксперта, это тревожный сигнал для Зеленского, так как теперь у Авакова развязаны руки в плане дальнейших политических действий.

«Сегодняшняя история (с иском по подозрению в госизмене — Прим. ред.) из того же сюжетного ряда. <…> Я думаю, что на следующей неделе мы услышим еще какую-нибудь историю. И так будет по нарастающей. Это обычная практика американских кураторов в отношении своих колоний, где они выражают недовольство своими ставленниками», — резюмирует Мартынов.

В июле 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков в стране. До этого они якобы воевали в Донбассе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание произошло по ошибке, на самом деле россияне планировали через территорию республики улететь в другую страну. После допроса граждан РФ отпустили. Позднее выяснилось, что операцию по их задержанию курировали спецслужбы Украины. 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян были возвращены домой. Еще один гражданин РФ, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Государственное бюро расследований Украины начало расследование о возможной государственной измене со стороны президента Владимира Зеленского и его окружения. Одним из авторов иска в отношении главы Незалежной стал экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук.