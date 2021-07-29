«Все угадал»: Меньшова рассказала о мистических совпадениях после смерти отца

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова после смерти отца все чаще стала делиться с фанатами откровениями. Не так давно дочь режиссера снова поразила поклонников неожиданным признанием. Артистка обнаружила несколько мистических совпадений, связанных с родителем. Об этом Меньшова-младшая рассказала на странице в Instagram, опубликовав архивный снимок.

«Я родилась в день ангела папы, о чем мы узнали, конечно, много позже, чем я появилась на свет. Папа захотел назвать меня Юлей, не думая ни о каких традициях, однако спустя годы также выяснилось, что мои именины приходятся на 29 июля. Угадал — все!» — удивилась наследница Владимира Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

По словам Юлии, «неслучайность» этих совпадений она особенно ощутила в этом году. Артистка призналась, что накануне ее будто подкинуло на высокий гребень волны тепла, исходящего от подписчиков. В этот момент она также почувствовала присутствие покойного отца.

«След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей „охранной грамотой“», — отметила звезда.

Напомним, Владимир Меньшов скончался на 81-м году жизни в начале июля текущего года. Причиной смерти оскароносного режиссера стали последствия коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лирический пост Меньшовой растрогал фанатов.