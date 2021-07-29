«Все угадал»: Меньшова рассказала о мистических совпадениях после смерти отца

|
Елизавета Мареныч
1 020

По словам телеведущей, она родилась в день ангела папы.

Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; Instagram @juliavmenshova

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова после смерти отца все чаще стала делиться с фанатами откровениями. Не так давно дочь режиссера снова поразила поклонников неожиданным признанием. Артистка обнаружила несколько мистических совпадений, связанных с родителем. Об этом Меньшова-младшая рассказала на странице в Instagram, опубликовав архивный снимок.

«Я родилась в день ангела папы, о чем мы узнали, конечно, много позже, чем я появилась на свет. Папа захотел назвать меня Юлей, не думая ни о каких традициях, однако спустя годы также выяснилось, что мои именины приходятся на 29 июля. Угадал — все!» — удивилась наследница Владимира Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

По словам Юлии, «неслучайность» этих совпадений она особенно ощутила в этом году. Артистка призналась, что накануне ее будто подкинуло на высокий гребень волны тепла, исходящего от подписчиков. В этот момент она также почувствовала присутствие покойного отца.

«След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей „охранной грамотой“», — отметила звезда.

Напомним, Владимир Меньшов скончался на 81-м году жизни в начале июля текущего года. Причиной смерти оскароносного режиссера стали последствия коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лирический пост Меньшовой растрогал фанатов.

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов
22 июл
«В глазах тоска по папочке»: Лирический пост Меньшовой растрогал фанатов
17 июл
«Могу смеяться»: Меньшова ответила на упреки в хорошем настроении вскоре после похорон
14 июл
«Пора уходить парадом»: Меньшов много говорил о смерти в последнем интервью
13 июл
Премьера на 9 день после смерти: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
12 июл
Раскрыт сюжет фильма, который Меньшов не успел снять при жизни
11 июл
«Любящие нас хотят этого»: Зудина рассказала Меньшовой, что может утешить в смерти ее отца
11 июл
«Не представляете, как важно»: Меньшова поблагодарила выполнивших ее просьбу в день похорон отца
10 июл
Как выглядел Владимир Меньшов во времена работы на шахте в Воркуте? — фото
10 июл
«Хотел ее поражать»: Опубликованы архивные кадры с домашним концертом Меньшова и Алентовой
10 июл
Умоляла простить или пеклась о душе: что значит обряд Меньшовой над могилой отца?

Читайте также

+24° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
73.19
-0.42 86.86
-0.06
Месяц под знаком Девы: чего ждать знакам зодиака в августе 2021 года

Последние новости

17:16
Курорты в огне: вслед за Антальей вспыхнули Бодрум, Адан, Кайсери и Мерсине
17:13
Две девушки-подростка пропали из детского лагеря под Рязанью
17:10
Бородина разоблачила Бузову, обвинившую Орлову во лжи
17:08
Популистское бахвальство: слова Рады о ядерном оружии позабавили политиков РФ
16:58
Власти Турции эвакуируют туристов из отелей из-за жутких пожаров
16:46
Жена актера «Штрафбата» рассказала, как он переломал ребра и попал в больницу

Сейчас читают

Олимпиада-2021 в Токио, волейбол, женщины: Россия — Китай — 3:2, обзор матча
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака