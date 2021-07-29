«Все угадал»: Меньшова рассказала о мистических совпадениях после смерти отца
По словам телеведущей, она родилась в день ангела папы.
Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; Instagram @juliavmenshova
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова после смерти отца все чаще стала делиться с фанатами откровениями. Не так давно дочь режиссера снова поразила поклонников неожиданным признанием. Артистка обнаружила несколько мистических совпадений, связанных с родителем. Об этом Меньшова-младшая рассказала на странице в Instagram, опубликовав архивный снимок.
«Я родилась в день ангела папы, о чем мы узнали, конечно, много позже, чем я появилась на свет. Папа захотел назвать меня Юлей, не думая ни о каких традициях, однако спустя годы также выяснилось, что мои именины приходятся на 29 июля. Угадал — все!» — удивилась наследница Владимира Меньшова.
По словам Юлии, «неслучайность» этих совпадений она особенно ощутила в этом году. Артистка призналась, что накануне ее будто подкинуло на высокий гребень волны тепла, исходящего от подписчиков. В этот момент она также почувствовала присутствие покойного отца.
«След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей „охранной грамотой“», — отметила звезда.
Напомним, Владимир Меньшов скончался на 81-м году жизни в начале июля текущего года. Причиной смерти оскароносного режиссера стали последствия коронавирусной инфекции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лирический пост Меньшовой растрогал фанатов.
- 22 июл
- «В глазах тоска по папочке»: Лирический пост Меньшовой растрогал фанатов
- 17 июл
- «Могу смеяться»: Меньшова ответила на упреки в хорошем настроении вскоре после похорон
- 14 июл
- «Пора уходить парадом»: Меньшов много говорил о смерти в последнем интервью
- 13 июл
- Премьера на 9 день после смерти: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
- 12 июл
- Раскрыт сюжет фильма, который Меньшов не успел снять при жизни
- 11 июл
- «Любящие нас хотят этого»: Зудина рассказала Меньшовой, что может утешить в смерти ее отца
- 11 июл
- «Не представляете, как важно»: Меньшова поблагодарила выполнивших ее просьбу в день похорон отца
- 10 июл
- Как выглядел Владимир Меньшов во времена работы на шахте в Воркуте? — фото
- 10 июл
- «Хотел ее поражать»: Опубликованы архивные кадры с домашним концертом Меньшова и Алентовой
- 10 июл
- Умоляла простить или пеклась о душе: что значит обряд Меньшовой над могилой отца?
Читайте также
54%
-0.42 86.86
-0.06
Нашли ошибку?