Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Владимира Стеклова

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Александра Родионова
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Минувшим днем, 28 июля, народного артиста России госпитализировали с коронавирусом. С ним заболела и его жена.

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Владимира Стеклова

Фото: www.globallookpress / Vladimir Myshkin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стали известны подробности самочувствия народного артиста России Владимира Стеклова — минувшим днем его госпитализировали с коронавирусом. Врачи говорят, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

Температура у известного российского актера держится на отметке 38 градусов; сатурация — 95%; давление и пульс — в относительной в норме, сообщает сайт KP.RU.

28 июля, когда артист находился дома, у него началась сильная отдышка. Родственники вызвали актеру скорую помощь. После осмотра медики отвезли 73-летнего Владимира Стеклова в 15-ю московскую больницу, которую перепрофилировали под ковидный госпиталь. В этом же учреждении ранее лечили Василия Ланового, Ирину Купченко и Владимира Меньшова.

Вместе с Владимиром Стекловым заболела и его жена, у нее также сохраняется высокая температура. Ирина Дерягина моложе актера на 33 года, пара воспитывает трехлетнюю дочь Арину. С кем сейчас находится девочка — неизвестно. Вероятно, со старшими сестрами от первых браков артиста.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде, а уже в 1949 году вместе с матерью переехал в Астрахань. Отца, который остался в Караганде, он видел всего дважды. Воспитанием мальчика помогала заниматься бабушка по материнской линии. Интерес к сцене будущий актер начал проявлять еще в школе. С девятого класса Стеклов занимался в театральной студии. В 1970 году он закончил Астраханское театральное училище и с 1972 года начал трудиться в театре. За свою карьеру Владимир Стеклов снялся в более чем 150 фильмах и сериалах.

Зрителям актер полюбился по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед», «Мастер и Маргарита», «Олигарх», «Гагарин. Первый в космосе», «Узник замка Иф» и сериалам «Кадетство», «Молодежка», «Петербургские тайны», «Я лечу», «Годунов». В 1989 году Стеклову было присвоено звание народного артиста РСФСР, а в 2001 — звание народного артиста РФ.

Помимо активной актерской деятельности, внимание поклонников всегда привлекала и личная жизнь артиста. Владимир Стеклов был в браке четыре раза, у него три дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях госпитализации известного российского актера. Как стало известно, артист падал в обморок, возможно, из-за недостатка насыщения кислородом крови. Врача вызывала дочь Стеклова.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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