Любовь, коты и призвание: что важно знать о двукратном чемпионе ОИ-2021 Евгении Рылове

Евгений Рылов завоевал первое для России золото на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 200 метров на спине. Для страны это сенсационная победа с 1996 года и новый олимпийский рекорд.

Для 24-летнего молодого человека такое достижение — это результат ежедневной работы над своим телом с самого детства. На его счету немало спортивных титулов: двукратный олимпийский чемпион (2020), Бронзовый призер Олимпийских игр (2016), Двукратный чемпион мира (2017, 2019), Трехкратный чемпион мира на короткой воде (2018) и заслуженный мастер спорта России.

Спорт с пеленок

Евгений родился 23 сентября 1996 года в Новотроицке Оренбургской области. Мальчик вырос в спортивной семье. Его отец — в прошлом футболист, а сейчас — тренер магнитогорского спортивно-оздоровительного комплекса «Умка». А мама, мастер спорта по легкой атлетике. Именно она отдала шестилетнего Женю на плавание. С тех пор он был неразлучен с водой и бассейном. Спортсмен признавался, что всегда ставил свое пристрастие и спортивный распорядок дня на первое место.

«Буду честен. Я ем после тренировки и ложусь спать, потому что сон лучшее восстановление. Также соблюдаю режим — это важно и ложусь до 23.00», - писал спортсмен у себя в Instagram.

Дело жизни

Усердные тренировки обеспечили стремительный взлет юному пловцу. В 2014-м 17-летний Женя улетел в Китай на Олимпийские игры среди юниоров. Там ему удалось забрать сразу 3 золотые медали. Через год он выступил на чемпионате мира в Казани, где взял третье место за дистанцию на спине 200 метров. Тогда он установил российский рекорд среди спортсменов до 18 лет.

В 2016-м Рылов в составе сборной России улетел в Рио-де-Жанейро на летнюю Олимпиаду. Проплыв 200-метров на спине он вернулся в Россию с бронзовой медалью, где получил в довесок звание заслуженного мастера спорта России и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Через год он занял первое место на чемпионате мира в Будапеште. Там он побил рекорд Европы за 200-метровку. Примечательно, что в это время случилась первая конкурентная встреча с американцем Райаном Мерфи, с которым в будущем у него случится конфликт на Олимпиаде-2020 в Токио. Тогда же вышеупомянутый пришел вторым, отстав от Рылова на 0,60 секунды. Другие призовые места, которые были россиянину по силам, в этот раз он недополучил. Причиной тому стала травма плеча, с которой он уже приехал на соревнование. Известно, что тренер даже хотел его снять с выступления… Травма требовала незамедлительного хирургического вмешательства, поэтому сразу после вручения медали его увезли на операцию.

Несмотря на восстановительный этап, следующий сезон оказался для Евгения насыщенным. Так, Рылов отличился на первенстве мира на короткой воде, который проводили в китайском Ханчжоу. Он забрал семь медалей, среди которых три золотых и по две серебряных и бронзовых. Следующий для него чемпионат Европы в 2018 в британском Глазго закончился лидерством. К тому же, там он стал дважды серебряным призером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396)

Уже в 2019 году пловец на всемирном турнире в Южной Корее он защитил чемпионское звание в 200-метровой дистанции. Его наградили тремя серебряными медалями за плавание на спине в различных дистанциях и одной бронзовой — в комбинированной эстафете вольным стилем.

До своей главной победы Рылов принимал участие во многих других соревнованиях и становился обладателем высоких спортивных наград.

Победа, подарившая знаменитость на весь мир

Евгений стал лучшим на дистанции 200 метров на спине на Играх в Токио. Примечательно, что это его уже второе золото на этих соревнованиях. Несмотря на свою победу, Рылов признался, что остался недоволен своими показателями. Он признался, что мог бы проплыть лучше, но за 25 метров до финиша у него парализовало ноги.

«Было тяжело, не все вышло как я хотел, но золотом доволен!» — делился эмоциями от победы спортсмен в Instagram.

Помимо своего высочайшего спортивного достижения Рылов отличился и защитной маской с изображением котика, с которой его не пускали на вручение медали. Ограничения из-за коронавирусной инфекции в виде обязательного ношения медицинских масок не стало поводом спортсмена так проявить свою любовь к семейству кошачьих. Однако, пловца попросили на вручении заменить экстравагантное средство защиты на медицинское. Рылов не скрывает, что был очень расстроен этим инцидентом, но спорить с организаторами соревнований не стал.

Скандал о слухе с допингом

Победа на Играх в Токио российского пловца крайне зацепила его соперника — американца Райана Мерфи. Уступив конкуренту из России первенство он засомневался в чистоте соревнований, намекнув на употребление допинга. Рыловым. Однако, уже чуть позже он прокомментировал, что был крайне раздосадован своим вторым местом ине собирался ни в чем никого убеждать. Сам же Евгений отреагировал на заявление пловца, опубликовав пост в своем микрологе.

«Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — позднее прокомментировал резкие высказывания соперника Евгений на своей странице в Instagram.

В сети болельщики написали множество комментариев в адрес Мерфи о том, что он просто не умеет проигрывать и потому не может смириться со своим поражением на Олимпиаде.

Личная жизнь пловца

Известно, что прославленную кошачью маску ему подарила возлюбленная Оксана Логвинова на Новый год. Евгения и девушку объединяет большая любовь к кошкам, которых у пары насчитывается шесть: Мейн, Маляська, Милка, Пепел, Рыжик и Тьма.

Также Рылов очень любит зарубежную музыку различных жанров. Стресс от физической нагрузки предпочитает снимать проводя время за чтением книг.

Евгений ведет аккаунт в Instagram, в котором делится с подписчиками фотографиями не только спортивного характера, но и личной жизни. Изредка у него в микроблоге появляются снимки с мамой, друзьями и любимой девушкой. В интервью молодой человек признался, что станет чаще вести соцсети, чтобы радовать своих подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин выиграл золото Олимпиады в плавании впервые с 1996 года.