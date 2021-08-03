Словно «гигантским топором» ураган порубил дома и деревья в Тверской области

Куда сильнее от непогоды пострадали регионы, которые расположены вокруг столицы. Больше всего досталось Тверской области — ветер там был такой силы, что до основания разрушал дома из пеноблоков. Уже есть погибшие, в том числе ребенок.

Без света остаются десятки населенных пунктов, ремонтные бригады работают не прекращая. Репортаж Станислава Григорьева.

Смерч поднимается на сотни метров и сносит все на своем пути: дома, машины, деревья. К такому удару стихии жители Тверской области оказались не готовы. Люди пытались прятаться в подвалах. Но не всем это помогло. Некоторые строения унесло ветром вместе с хозяевами.

Жертвами торнадо — очень редкого природного явления для этих мест — стали три человека. Уже известно, что один из погибших — житель Москвы. Еще 15 человек с различными травмами доставлены в больницы.

Здесь была улица, стояли дома, которые теперь разрушены до основания. Вот это стена с окном, это крыша, там еще кусок крыши. Смерч пришел с той стороны, из-за реки и за десять пятнадцать минут снес здесь все. Обратите внимание на верхушки деревьев. Их срубило, точно гигантским топором!

«Это ужас, это что-то. Как спички поломало».

На развалинах местные жители. Многим обещана помощь и кров, но они предпочитают не отходить от родных стен. Дом Ирины устоял, но крыши нет, а все двери на улице.

Соседка Ирины погибла. Не успела добежать до укрытия. Повсюду завалы из огромных деревьев. Сила ветра была колоссальной. На стене дома характерные следы. Это от мусора, камней, щепок, которые засасывает смерч и разгоняет до скорости снаряда.

Стихия нанесла удар одновременно сразу по нескольким регионам — Брянская, Новгородская, Тверская области. Картина везде одна и та же — на смену жаре резко пришло похолодание, что и вызвало ураган и ливни. В Курске без крыш остались несколько социальных учреждений — ветер играючи сдул их, словно это не железо, а бумага.

В городах, которые пощадил ураган, начались потопы. Вот так выглядят улицы Брянска — передвигаться в некоторых местах можно только на лодках.

И это, как говорят синоптики, только начало. Мощный циклон только пришел в центральную Россию и на Северо-Запад, и пока только набирает силу.

Очередной удар ожидается утром и по прогнозам придется на Тверскую область, которая уже пострадала от первой волны.