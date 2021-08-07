В Раде придумали идеальный план по спасению Украины от развала

Депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что знает, как уберечь Украину от неминуемого распада. По его мнению, власти страны должны наладить диалог с Россией и прислушаться к ее советам по вопросу Донбасса. В противном случае итог будет фатальным.

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя!» — высказался Шевченко в эфире шоу Наталии Влащенко.

Политик заметил, что Украина, Россия и Белоруссия «имеют ментальные различия», а потому никогда не смогут быть единым целым. Однако это не повод чинить вражду. Чем скорее будет налажен адекватный диалог, тем лучше будет всем, считает Шевченко.

Между тем, антироссийскую политику в Незалежной поддерживают не только депутаты, но и президент Владимир Зеленский. Он не упускает возможности вставить колкие фразы, чтобы выразить свое неуважение. Так, например, на днях украинский лидер заявил, что россиянам «придется плакать» из-за воссоединения с крымчанами и пообещал отобрать курортный регион. Кроме того, он приказал русским людям уезжать из Донбасса, напоминает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тайном заговоре властей ФРГ и США против президента Украины Владимира Зеленского.