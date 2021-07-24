Токсичный конкурент: политолог раскрыл план ФРГ и США по устранению Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило бы полностью доверять иностранным партнерам. Власти Германии и США уже разрабатывают план по его устранению — остались последние штрихи. С таким заявлением выступил известный немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Специалист заметил, что иностранные коллеги не раз указывали главе Незалежной, что ему не стоит активно выступать, а тем более что-то требовать от них. Сергиенко заметил, что Зеленский давно получил «черную метку». И хоть он еще не знает о масштабной спецоперации, но уже совсем скоро будет мечтать об отставке.

«В логике того, что его подготавливают к импичменту, крутится другая логика. Его ведут к тому, что предстоит очень длинная тяжба с Конституционным судом Украины. Зеленскому грозит скамья подсудимых. Зеленский себе вырыл яму. Он будет мечтать об отставке, даже если она будет позорной», — сказал эксперт в эфире программы на российском телевидении.

Владимир Сергиенко уточнил, что «первым звоночком» для президента Незалежной была громкая статья в Deutsche Welle, издании, которое по праву считают рупором властей ФРГ. Авторы публикации открыто обвиняли Зеленского в узурпации власти и сулили ему большие проблемы с законом. Прежде всего на родине.

Несмотря на то, что статью обсуждал весь мир, в том числе украинские эксперты, офис Владимира Зеленского, кажется, так ничего и не понял, сделал вывод Сергиенко. Немецкий политолог считает, что главу Незалежной «добьют» после встречи с американским лидером Джо Байденом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Зеленского на родине заподозрили в госизмене.