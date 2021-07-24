Токсичный конкурент: политолог раскрыл план ФРГ и США по устранению Зеленского

|
Виктория Андреева
1 393

Немецкий эксперт Владимир Сергиенко уверен: скоро президент Украины будет молить об отставке. Чем же грозят ему зарубежные партнеры?

Токсичный конкурент: политолог раскрыл план ФРГ и США по устранению Зеленского

Фото: РИА Новости / Игорь Маслов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило бы полностью доверять иностранным партнерам. Власти Германии и США уже разрабатывают план по его устранению — остались последние штрихи. С таким заявлением выступил известный немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Специалист заметил, что иностранные коллеги не раз указывали главе Незалежной, что ему не стоит активно выступать, а тем более что-то требовать от них. Сергиенко заметил, что Зеленский давно получил «черную метку». И хоть он еще не знает о масштабной спецоперации, но уже совсем скоро будет мечтать об отставке.

«В логике того, что его подготавливают к импичменту, крутится другая логика. Его ведут к тому, что предстоит очень длинная тяжба с Конституционным судом Украины. Зеленскому грозит скамья подсудимых. Зеленский себе вырыл яму. Он будет мечтать об отставке, даже если она будет позорной», — сказал эксперт в эфире программы на российском телевидении.

Владимир Сергиенко уточнил, что «первым звоночком» для президента Незалежной была громкая статья в Deutsche Welle, издании, которое по праву считают рупором властей ФРГ. Авторы публикации открыто обвиняли Зеленского в узурпации власти и сулили ему большие проблемы с законом. Прежде всего на родине.

Несмотря на то, что статью обсуждал весь мир, в том числе украинские эксперты, офис Владимира Зеленского, кажется, так ничего и не понял, сделал вывод Сергиенко. Немецкий политолог считает, что главу Незалежной «добьют» после встречи с американским лидером Джо Байденом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Зеленского на родине заподозрили в госизмене.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.77
0.08 86.85
-0.07
Найти клад или ввязаться в конфликт: Китайский гороскоп на неделю с 26 ию...

Последние новости

16:51
«Болезнь оказалась сильнее»: Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх!»
16:25
Слились в страстном поцелуе: как Олег Газманов с женой отпраздновал юбилей?
16:11
Видео с места расстрела замначальника уголовного розыска Ставрополья
15:55
Путин спустит на воду траулер нового поколения в день ВМФ России
15:39
Бывший хоккеист СКА Евгений Пупков умер в 45 лет
15:33
Найти клад или ввязаться в конфликт: Китайский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

Сейчас читают

Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады скончался от коронавируса
В Сочи сработала сирена с предупреждением о подготовке к эвакуации из-за паводка
Упавший телевизор убил ребенка в Подмосковье
«На связи в формате 24/7»: Как Стас Пьеха переживает ситуацию с избиением сына?
«Она обязательно поправится»: Певице МакSим стало наконец-то лучше

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака