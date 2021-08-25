Вычислили по коробке от бытовой техники: видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 397

По предварительным данным, бывший сотрудник милиции уже признался в содеянном.

Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов; МВД России

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени опубликовало МВД России.

«Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали 40-летнего уроженца города Сургута. Мужчина подозревается в совершении убийства восьмилетней жительницы города Тюмени Насти Муравьевой», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что расчлененное тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.

Благодаря кропотливой работе оперативники смогли выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.

МВД России

По месту проживания одного из работников цеха полицейские нашли половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по адресу мужчина был оперативно задержан.

В результате проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области исследования, удалось установить совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы.

Как сообщал 5-tv.ru, девятилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обысков в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой.

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