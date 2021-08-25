Дочь поздравила тяжелобольную Терехову с днем рождения. Ее слова назвали криком души

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Виктория Андреева
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Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» уже несколько лет почти прикована к постели. Из-за тяжелого заболевания она даже не узнает родных. Ее наследники в одиночку рыдают от горя.

Дочь поздравила тяжелобольную Терехову с днем рождения. Ее слова назвали криком души

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Народной артистке РФ, звезде фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Маргарите Тереховой исполнилось 79 лет. К сожалению, день рождения для нее давно перестал быть счастливым праздником. Все из-за тяжелого заболевания: актриса почти не двигается, не разговаривает и мало кого узнает. Ее родные люди этим опечалены. Но никогда не забывают про торжественный момент. Ведь день рождения — это еще один повод сказать что-то приятное любимому человеку.

Одной из первых Терехову поздравили сын Александр и дочка Анна. Последняя также выложила пост в Instagram, где рассказала обо всем, что тревожит ее и знаменитую маму. Поклонники актрисы окрестили публикацию «криком души».

«Как мне хочется поговорить с тобой, похохотать, погрустить, спросить совета, сидеть обнявшись у моря и смотреть на закат, как в детстве… Как я хочу, чтобы ты пожалела меня или похвалила, или даже рассердилась. Ты же рядом! Но ты иногда даришь нам свою неповторимую улыбку, как будто мы не виделись долго и ты обрадовалась… Я могу обнимать и целовать тебя, но мне столько нужно тебе рассказать!» — написала наследница Тереховой.

Анна благодарила маму за жизнь, за то, что она сама есть на свете. Огорченно женщина просила у Маргариты Борисовны прощения за все, чем когда-либо могла ее расстроить. Она пожелала звезде прожить долгую жизнь и пообещала, что всегда будет молиться о ее здравии.

«Пусть твой свет и тепло радуют нас, твой талант помнят и любят еще долго! Ты с нами!» — ликовала дочь актрисы.

 
 
 
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Публикация от Terekhova Anna (@grace_terekhovanna_tais)

Поклонники желали Маргарите Тереховой всего самого лучшего. Они выражали надежду на то, что болезнь хоть иногда будет отступать, что звезда хоть издрека сможет общаться с дорогими людьми.

«Господи, помилуй ее! Какая хорошая женщина!»

«Дай бог спокойствия, здоровья и счастья Маргарите!»

«Долголетия! Всегда любим вас…» — обращались к звезде фанаты.

URA.RU напоминает, что несколько лет назад Маргарите Тереховой поставили неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера. Из-за того, что головной мозг не справляется со своими функциями, при этом заболевании человек начинает терять память, становится крайне беспокойным, постепенно перестает говорить и теряет интерес к жизни. Для коррекции состояния необходим постоянный прием дорогостоящих лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась Маргарита Терехова после болезни.

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