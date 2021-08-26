Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени задолжал по кредитам два миллиона

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Карина Исхакова
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Предполагаемый преступник задержан, мужчина дал признательные показания.

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени задолжал по кредитам два миллиона

Фото: Соцести

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

У подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени оказались долги по кредитным платежам на два миллиона рублей. Сведения об этом находятся в банке данных исполнительных производств ФССП России. Все долги датированы 2017–2019 годами.

40-летний Виталий Бережной задержан, предполагаемый преступник дал признательные показания. По версии следствия, мужчина убил и расчленил восьмилетнюю девочку. Его ДНК совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка.

fssp.gov.ru

Труп пропавшей 30 июня Насти Муравьевой было найдено 19 августа в двух с половиной километрах от дома, на берегу озера. Расчлененное тело ребенка было завернуто в полиэтилен и половик, после чего уложено в картонную коробку из-под бытовой техники.

Оперативники нашли эту технику в расположенный неподалеку мебельном цеху. Ее собирались установить в кухонный гарнитур. В ходе обысков у одного из работников фабрики полицейские нашли половик, кусок от которого был отрезан. Также в квартире предполагаемого убийцы обнаружили следы крови и провод, похожий на тот, которым было связано тело школьницы.

Известно, что 40-летний Виталий Бережной — уроженец Сургута. Десять лет назад он работал в должности сержанта в милиции, но не продержался и двух лет. 

Сестра подозреваемого не верит в его причастность к убийству Насти Муравьевой. Родственница предполагаемого преступника описывает его, как примерного семьянина — у Бережного двое детей. Сестра задержанного проживает в Сургуте, с братом она общалась в последний раз несколько недель назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что соседи вероятного убийцы Насти Муравьевой попытались подловить его в ходе обыска

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