Сестра подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени заявила, что он любил детей

Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы был примерным семьянином, любящим детей. Чем он руководствовался, идя на кровавое преступление, никто не может сказать. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила сестра задержанного Алена.

Женщина призналась, что проживает в Сургуте, потому даже представить не могла, какие страсти творятся в Тюмени. Она заявила, что буквально пару недель назад связывалась с братом, но тот ничего странного ей не рассказывал.

«Господи, это что розыгрыш, я не понимаю? Такого просто быть не может! Мне уже второй человек сегодня говорит!» — восклицала шокированная Алена.

Она поверила в то, что брат задержан, только когда просмотрела несколько сюжетов в СМИ и прочитала новости на официальных сайтах силовых структур. Женщина с прискорбием сообщила, что подозреваемый всегда был хорошим, честным и добрым человеком, который много трудился и старался сделать все возможное для своей семьи.

«Он живет в Тюмени, да. Положительный человек. У него семья, двое детей. Работяга! У него нормальная, благополучная семья. Никто бы не мог подумать, что такое может быть. Мне до сих пор кажется, что это просто ошибка… Что могло овладеть человеком, чтобы такое сделать? Но я уверена 200%, что он такого сделать не мог! Он очень сильно любит детей, он семейный человек. Я никогда бы не подумала, что такое может быть….» — вздыхала Алена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брата жительницы Сургута подозревают в похищении, убийстве и расчленении восьмилетней тюменской школьницы Насти Муравьевой. Девочка пропала в конце июня. Ее тело в районе Лесобазы в Тюмени нашли лишь 19 августа.

В город для поимки особо опасного преступника были отправлены лучшие следователи. После сбора данных, получения результатов ДНК-экспертизы и тщательного анализа ситуации, стражам правопорядка удалось выйти на след вероятного убийцы. В совершении расправы над ребенком подозревают 40-летнего уроженца Сургута, проживавшего неподалеку от дома жертвы. По имеющимся данным, Виталий Б. ранее работал в силовых структурах.

Известно, что мужчина уже признал вину в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование громкого уголовного дела контролирует центральный аппарат СКР.