Появились фото подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Появились фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве тюменской школьницы Насти Муравьевой. По данным 5-tv.ru, с восьмилетней девочкой расправился 40-летний Виталий Б. Он активно вел аккаунты в соцсетях, выкладывая собственные снимки.

На фото мужчина много улыбался, не боялся выглядеть несерьезно, снимаясь в комичных ситуациях. Также на снимках его нередко можно увидеть с детьми.

Мужчина родился в Сургуте. В последнее время он работал мебельщиком в ИП «Петелина» в Тюмени. За десять лет до этого подозреваемый в убийстве тюменской школьницы трудился в милиции в должности сержанта, но не продержался и двух лет.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километра от ее дома.

Всего за последние 20 лет в Тюмени бесследно исчезли девять школьников. Местные жители полагают, что они стали жертвами маньяка. Найти удалось тела только двух девушек — обе были задушены.

Предполагаемый душегуб уже дал признательные показания. Его ДНК совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка. При этом подозреваемый отказался пройти проверку на полиграфе. Возможно, Виталий боялся, что по итогам экспертизы его признают причастным к другим преступлениям.

Ранее сестра подозреваемого в убийстве тюменской школьницы дала эксклюзивный комментарий 5-tv.ru. Она рассказала, что не верит обвинениям. По словам женщины, ее брат — примерный семьянин, любящий детей.