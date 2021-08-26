Представитель Ивана Краско о состоянии артиста после инсульта: «Последствия COVID»

Народный артист РФ Иван Краско мог попасть в реанимацию с инсультом из-за последствий перенесенного им коронавируса. О состоянии знаменитости в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

«Вчера было состояние средней тяжести. Он в сознании. Врачи говорят, что не так все плохо. В нетяжелой форме. Говорят в один голос, что все это последствия COVID», — поделился представитель Ивана Краско.

Пока в реанимацию к артисту никого не пускают, ближе к вечеру медики смогут сказать о его состоянии здоровья более подробную информацию. Если выяснится, что не все так плохо, Краско переведут из реанимации в обычную палату.

Состояние здоровья главы творческой династии резко ухудшилось пару дней назад. В этот момент он отдыхал на даче. У Краско было диагностировано нарушение мозговой деятельности и речи.

«У него такой удар произошел в голову. Потемнело в глазах, отяжелела нога, повисла сразу же. Но он этому значения не придал. Категорически запретил вызывать врачей», — говорил ранее Смородинов.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото госпитализации Ивана Краско.