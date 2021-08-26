Следствие озвучило страшные детали гибели девочки в Тюмени
Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого и его заключении под стражу.
Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов; 5-tv.ru
Появились новые подробности убийства восьмилетней школьницы из Тюмени. Во время следственного эксперимента подозреваемый рассказал, что находясь под действием алкоголя и наркотиков, встретил свою жертву в подъезде. Затем заманил ее в квартиру и с особой жестокостью убил.
Тело девочки хранил в холодильнике несколько дней. Чтобы скрыть следы преступления, он взял коробку от бытовой техники на работе, спрятал в ней тело и выбросил на берегу озера.
По коробке предполагаемого убийцу и нашли. Выяснилось, что уроженец Сургута работал в Тюмени сборщиком мебели. Коллеги рассказывают, что в последнее время он вел себя неадекватно.
«Наглость — это у нас как бы безнаказанность… Ну что-то произошло у него может в голове, что думал уже, что не накажут, не найдут его или как вот знаете нагло человек ведется себя», — признал коллега Артур Ташкалов.
Волонтеры, которые помогали найти пропавшую девочку рассказывают, что видели его. Он участвовал вместе с ними в поисковой операции. Был одет в неприметную одежду и держался рядом со штабом.
Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого и его заключении под стражу. По решению руководства Следственного комитета уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. Назначен ряд судебных, медицинских и психиатрических экспертиз.
- 26 авг
- Зачем подозреваемому в убийстве тюменской девочки надели на глаза маску
- 26 авг
- Тело убитой девочки из Тюмени могло быть спрятано в диване
- 26 авг
- Убитую в Тюмени восьмилетнюю школьницу перед смертью изнасиловали
- 26 авг
- Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в содеянном
- 26 авг
- Вероятный убийца Насти Муравьевой в Тюмени владел частным детсадом в ХМАО
- 26 авг
- Коллега о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени: «У него мрак какой-то»
- 26 авг
- Предполагаемый убийца девочки в Тюмени участвовал в ее поисках: «В основном тусил в штабе»
- 26 авг
- Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени привезли на место преступления
- 26 авг
- Меру пресечения предполагаемому убийце школьницы в Тюмени изберут 26 августа
- 26 авг
- У дома и квартиры предполагаемого убийцы тюменской школьницы обнаружили странности
Читайте также
67%
0.25 87.06
0.48
Нашли ошибку?