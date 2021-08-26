Следствие озвучило страшные детали гибели девочки в Тюмени

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Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого и его заключении под стражу.

Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов; 5-tv.ru

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Появились новые подробности убийства восьмилетней школьницы из Тюмени. Во время следственного эксперимента подозреваемый рассказал, что находясь под действием алкоголя и наркотиков, встретил свою жертву в подъезде. Затем заманил ее в квартиру и с особой жестокостью убил.

Тело девочки хранил в холодильнике несколько дней. Чтобы скрыть следы преступления, он взял коробку от бытовой техники на работе, спрятал в ней тело и выбросил на берегу озера.

По коробке предполагаемого убийцу и нашли. Выяснилось, что уроженец Сургута работал в Тюмени сборщиком мебели. Коллеги рассказывают, что в последнее время он вел себя неадекватно.

«Наглость — это у нас как бы безнаказанность… Ну что-то произошло у него может в голове, что думал уже, что не накажут, не найдут его или как вот знаете нагло человек ведется себя», — признал коллега Артур Ташкалов.

Волонтеры, которые помогали найти пропавшую девочку рассказывают, что видели его. Он участвовал вместе с ними в поисковой операции. Был одет в неприметную одежду и держался рядом со штабом.

Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого и его заключении под стражу. По решению руководства Следственного комитета уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. Назначен ряд судебных, медицинских и психиатрических экспертиз.

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети
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