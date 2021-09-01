Стали известны место и время похорон вдовы Николая Сличенко

Похороны народной артистки РСФСР Тамиллы Агамировой пройдут 3 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте «Ромэн».

Уточняется, что гражданская панихида начнется в 11:00 в театре «Ромэн», погребение состоится в 15:00.

О смерти вдовы художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко актрисы Тамиллы Агамировой стало известно 1 сентября. Она скончалась в возрасте 93 лет после тяжелой продолжительной болезни. В последние годы актриса практически не появлялась на сцене — не позволяло здоровье. Все свое время она проводила в доме в поселке Николина Гора Московской области.

С чего начинался роман Николая Сличенко и Тамиллы Агамировой?

Тамилла Агамирова пришла в театр «Ромэн» в 1952 году. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Дон Кихот», «Ее большое сердце», «Настоящий друг», «Матео Фальконе», «Кубинская новелла», «Сталинград» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста СССР, худрука цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко. Он скончался 2 июля на 87-м году жизни. Актера называли «главным цыганом» страны. Он известен зрителям по ролям в картинах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и других.