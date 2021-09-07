На Украине испугались скорого запуска газопровода «Северный поток — 2»

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Эксперты предупреждают, что Киеву нужно бояться не российского проекта, а плачевного состояния собственного трубопровода.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

В Киеве всерьез испугались новостей о скором запуске трубопровода «Северный Поток — 2».

В руководстве оператора газотранспортной системы Украины заявили, что транзит топлива из России в Европу будет быстро уменьшаться. И указывает на это то, что «Газпром» якобы не бронирует дополнительные мощности. Таким образом, суточные поставки газа в ЕС через Украину сократятся на 15 миллионов кубометров.

Но эксперты уверены: вместо того, чтобы безосновательно паниковать, Киеву стоит заняться ремонтом и модернизацией своего трубопровода. Сейчас он находится в плачевном состоянии.

«Северный поток — 2» будет запущен до конца года. Накануне на дно Балтийского моря легла последняя труба. По двум ниткам газопровода из России в Германию будет направляться по 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Это закроет долгосрочные потребности европейского рынка в природном газе и значительно снизит его стоимость.

Тема:
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