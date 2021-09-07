Стали известны подробности госпитализации и состояния Дмитрия Киселева

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 033

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и известный телеведущий инфицирован коронавирусом. Врачи дали прогнозы.

Стали известны подробности госпитализации и состояния Дмитрия Киселева

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Тема:
Эпидемия коронавируса

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и известный телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу. 5-tv.ru стали известны подробности его госпитализации.

Дмитрий Киселев обратился в поликлинику 6 сентября. Медики направили его в больницу — это произошло около семи часов вечера. В итоге телеведущий самостоятельно приехал в городскую клиническую больницу № 52. Врачи приняли решение о госпитализации.

О своем состоянии Дмитрий Киселев рассказал РИА Новости.

«Была высокая температура — за 38. Меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — сказал телеведущий агентству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько денег выделит государство на лечение COVID-пациентов до конца года.

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