Стали известны подробности госпитализации и состояния Дмитрия Киселева
Гендиректор МИА «Россия сегодня» и известный телеведущий инфицирован коронавирусом. Врачи дали прогнозы.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
Гендиректор МИА «Россия сегодня» и известный телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу. 5-tv.ru стали известны подробности его госпитализации.
Дмитрий Киселев обратился в поликлинику 6 сентября. Медики направили его в больницу — это произошло около семи часов вечера. В итоге телеведущий самостоятельно приехал в городскую клиническую больницу № 52. Врачи приняли решение о госпитализации.
О своем состоянии Дмитрий Киселев рассказал РИА Новости.
«Была высокая температура — за 38. Меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — сказал телеведущий агентству.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько денег выделит государство на лечение COVID-пациентов до конца года.
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