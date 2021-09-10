Киев решил снова развязать войну в Донбассе и нелепо выдал себя

В среду, 8 сентября, украинцы, по сути, сорвали встречу Нормандского формата, пытались перевести фокус на газовый вопрос, который вообще не в юрисдикции четверки. А в Верховной раде начали обсуждать новый закон о госполитике, который переворачивает все с ног на голову окончательно.

Как проходят эти обсуждения, увидел обозреватель МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

Они точно знали, куда пришли. Оба депутата Верховной рады, что устроили потасовку, предусмотрительно надели спортивную обувь, несмотря на деловой верх. Новый политический сезон тут — как сельская свадьба в украинской глубинке — если будет без драки, люди не поймут. Теперь во всех украинских новостях эта вялая борьба у трибуны — главная тема.

А вот действительно важную новость там предпочитают не обсуждать. Украина внесла в парламент закон, который позволит властям наплевать на Минские соглашения.

«Его называют еще „о деокупации и Крыма, и Донбасса“. Этот закон абсолютно о выходе из Минского процесса. Этот закон противоречит всему тому, что прописано в Минских соглашениях», — подчеркнул украинский политик Владимир Олейник.

Официальное название документа — «Об основах государственной политики переходного периода». Сроков «перехода» нет, зато каждый пункт последовательно рушит все то, о чем договорились в Минске.

Так, например, Украина требует контроля границ. Он — по Минским договоренностям — предоставляется после выборов в непризнанных республиках и наделения их особым статусом. Но и выборы, и статус новый закон отменяет. А всех, кто был связан с властями ЛНР и ДНР, требует отдать под суд. То есть, никакой уже амнистии.

«Украина пытается сейчас придумать какой-то новый способ остаться внутри конфликта и одновременно не выполнять Минск-2, потому что, судя по всему, их уже подпирают западные кураторы», — объясняет политолог Алексей Мухин.

Новый документ также лишает украинских пенсионеров пенсий — под предлогом того, что они их получали от властей непризнанных республик; — перечеркивает право жителей Донбасса на русский язык; и Россию в законе предлагают называть «страной-агрессором».

При этом постоянно просят о контактах на высшем или хотя бы министерском уровне. Сергей Лавров сегодня поставил такому поведению политический диагноз.

«Раздвоение сознания. Шизофрения внешнеполитическая наблюдается. Ну соберемся мы в Нормандском формате, они будут говорить, что у них законы, которые не позволяют им их нарушать. Значит, единственная цель такой встречи заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, Минские договоренности», — пояснил глава МИД РФ.

Новый закон ограничивает права жителей Донбасса. А армии Украины позволяет проводить диверсии и военные операции. А еще власти Украины откроют музей «деокупации», чтобы потом его филиалы разместить в Донецке и Луганске. То есть, Киев пытается стереть все, о чем договаривались годами, а значит готов к новому витку военного противостояния.