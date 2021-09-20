Список пострадавших и последние данные от Минздрава по стрельбе в Перми

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 488

Следователи СКР приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

Список пострадавших и последние данные от Минздрава по стрельбе в Перми

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
Стрельба в университете Перми

По последним данным, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек. Медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим. У 19 из них огнестрельные ранения. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения.

В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список погибших и пострадавших в результате происшествия. В больницах Перми находятся:

  1. Степан Андреев, 21 год
  2. Александр Токарев, 36 лет
  3. 23-летний юноша
  4. Сергей Юматов, 22 года
  5. Артем Дмитриев, 18 лет
  6. Александр Суслонов, 41 год
  7. Максим Шипигузов, 18 лет
  8. Владимир Сорока, 43 года
  9. Абдулла Обаит, 24 года
  10. Владимир Волгаев, 19 лет
  11. Эльдар Каримов, 18 лет
  12. Яна Еловикова, 20 лет
  13. Артем Азанов, 18 лет
  14. 17-летний  юноша
  15. Аннаида Михайлова, 21 год
  16. Никита Оньков, 19 лет
  17. Антон Грехов, 22 года
  18. Наталья Пантелеева, 20 лет
  19. 20-летняя девушка
  20. Наталья Головнина, 18 лет
  21. Анна Косовицина, 22 года
  22. Дмитрий Булдаков,
  23. 24-летний мужчина

Медики диагностировали у них огнестрельные ранения, также травмы, полученные в результате попыток спастись — вывихи, ушибы и переломы.

Погибли:

  1. Маргарита Энгаус, 66 лет
  2. Анна Айельгина, 25 лет
  3. Александра Мохова, 20 лет
  4. Ярослав Арамиев, 20 лет.

Причиной смерти у всех является огнестрельное ранение.

В Росгвардии уточнили, что оружием открывший стрельбу Тимур Бекмансуров владел на законных основаниях. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин пояснил, что лицензию юноша получил еще до ужесточения законодательства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба в вузе началась около 11 утра. Первым от рук нападавшего погиб охранник образовательного учреждения. Студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях. Некоторые из них спасались, вылезая из окон второго этажа.

Нападавший был задержан. В настоящее время он находится в реанимации одной из пермских больниц в тяжелом состоянии.

Тема:
Стрельба в университете Перми
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