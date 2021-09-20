Список пострадавших и последние данные от Минздрава по стрельбе в Перми
Следователи СКР приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
По последним данным, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек. Медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим. У 19 из них огнестрельные ранения. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения.
В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список погибших и пострадавших в результате происшествия. В больницах Перми находятся:
- Степан Андреев, 21 год
- Александр Токарев, 36 лет
- 23-летний юноша
- Сергей Юматов, 22 года
- Артем Дмитриев, 18 лет
- Александр Суслонов, 41 год
- Максим Шипигузов, 18 лет
- Владимир Сорока, 43 года
- Абдулла Обаит, 24 года
- Владимир Волгаев, 19 лет
- Эльдар Каримов, 18 лет
- Яна Еловикова, 20 лет
- Артем Азанов, 18 лет
- 17-летний юноша
- Аннаида Михайлова, 21 год
- Никита Оньков, 19 лет
- Антон Грехов, 22 года
- Наталья Пантелеева, 20 лет
- 20-летняя девушка
- Наталья Головнина, 18 лет
- Анна Косовицина, 22 года
- Дмитрий Булдаков,
- 24-летний мужчина
Медики диагностировали у них огнестрельные ранения, также травмы, полученные в результате попыток спастись — вывихи, ушибы и переломы.
Погибли:
- Маргарита Энгаус, 66 лет
- Анна Айельгина, 25 лет
- Александра Мохова, 20 лет
- Ярослав Арамиев, 20 лет.
Причиной смерти у всех является огнестрельное ранение.
В Росгвардии уточнили, что оружием открывший стрельбу Тимур Бекмансуров владел на законных основаниях. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин пояснил, что лицензию юноша получил еще до ужесточения законодательства.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба в вузе началась около 11 утра. Первым от рук нападавшего погиб охранник образовательного учреждения. Студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях. Некоторые из них спасались, вылезая из окон второго этажа.
Нападавший был задержан. В настоящее время он находится в реанимации одной из пермских больниц в тяжелом состоянии.
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