Соседи найденного мертвым актера Игоря Бучко: «У него были не все дома, мозги не в порядке»

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 4 356

По словам жильцов дома, в котором жил артист, в последние несколько лет он не выходил из квартиры и, вероятно, пребывал в замутненном сознании.

Фото, видео: Kino-teatr.ru; 5-tv.ru

В последние годы жизни актер Игорь Бучко не выходил из своей квартиры и едва ли пребывал в своем уме, считают его соседи. По мнению жильцов дома артиста, возрастные изменения могли привести к психическим недугам. Они также отметили, что ментальные проблемы пожилого Бучко доставляли некоторые хлопоты другим — из-за него однажды затопило квартиру снизу, например.

Судя по всему, актер был одинок и немощен, и его лишь изредка навещали родственники давно переехавшей на загородную дачу жены Александры.

«У него уже были, безусловно, не все дома… Жил с женой, которая чаще бывала на даче… Выпивал? Нет, он не пьянствовал. Он больной был вообще уже много лет, он больной человек. Возможно, уже мозги не в порядке… Я давно его не видела на улице, очень давно. Болен человек, понимаете? Ну чем уже можно болеть, когда тебе 80 с лишним лет?.. Но за ним обычно кто-то присматривал из Сашиных родственников, когда Саша на даче», — рассказала соседка.

Игорь Бучко скончался в собственной квартире в Москве. Его супруга в это время находилась в Тверской области. В полицию обратились соседи, так как из жилища артиста начал доноситься неприятный запах. Правоохранители взломали дверной замок и обнаружили уже разлагающееся тело мужчины. Официальных данных об обстоятельствах и причинах смерти артиста не сообщалось, как и о планах близких относительно прощания с ним.

Если о старости умершего известно мало, то о годах творчества его коллеги рассказывают с удовольствием. Так, по словам киноактера Степана Старчикова, с которым Бучко снимался в телесериале «Россия молодая», тот был жизнерадостным, энергичным человеком с отличным чувством юмора. В его окружении люди всегда начинали улыбаться.

Режиссер Дмитрий Золотухин, как и Старчиков, отмечал профессионализм артиста, его собранность и дисциплинированность — никто не мог и предположить, что в действительности у Бучко нет специального образования. В любой коллектив он вписывался легко. Но на пороге смерти оказался один в пустом доме.

Игорь Бучко известен широкому зрителю ролью Федора Ромодановского — сподвижника Петра I в телесериале «Россия молодая», а также участием в эпизодах картин «Служебный роман», «Человек-невидимка», «У опасной черты», «Набат», «Вечный зов» и «Трактир на Пятницкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на могиле Олега Табакова спустя три года после его смерти появился памятник.

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