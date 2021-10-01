Таролог объяснила мистическую череду смертей вокруг Шаляпина его кармой

Певец Прохор Шаляпин стал вдовцом спустя всего два месяца после свадьбы. Накануне артист сообщил на своей странице в Instagram о том, что его жена Татьяна Дэвис, которая находилась в коме в связи с заражением коронавирусом, скончалась. Наталья Штурм обратила внимание на мистическую череду смертей в окружении исполнителя и предположила, что ему самому стоит бояться за свою жизнь.

Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, стоит ли артисту действительно прислушаться к этим советам и как скоро он сможет оправиться от потери супруги.

«Прохор несет свою кармическую задачу. Он должен много страдать, переживать смерти близких людей, но сказать, что на нем проклятье, я не могу. Душа, приходя в этот мир, сама выбирает свой путь. Сама познает, какие задачи должна решить. Возможно, что в каких-то прошлых жизнях он слишком много веселился или несерьезно относился к жизни», — полагает Абравитова.

По словам таролога, Шаляпин сейчас «находится вне зоны смерти», причем карты показывают его как человека, который будет жить долго, неся при этом свой крест предназначенных ему как радостей, так и страданий.

«Он очень глубоко будет переживать эту потерю. Можно сказать, что Прохор „до“ и „после“ этой смерти — это два разных человека. Отношение к себе, к миру, к людям у него изменится. Он не сможет больше быть таким жизнерадостным. На его душу будет наложена печать и он претерпит такое видоизменение, которое сделает его философски настроенным к жизни», — рассказала Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Калашникова назвала главные ошибки умершей жены Шаляпина при борьбе с COVID-19.