Калашникова назвала главные ошибки умершей жены Шаляпина при борьбе с COVID
Татьяну Дэвис госпитализировали с 80% поражения легких, но этого можно было бы избежать, уверена светская львица
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Новость о смерти жены Прохора Шаляпина Татьяны Девис повергла в шок знакомых и коллег певца. Все надеялись, что канадской миллионерше удастся побороть коронавирус и насладиться упущенным медовым месяцем вместе с артистом. Однако судьба распорядилась иначе. Кто-то винит в этом мистику, кто-то врачей, а вот модель Анна Калашникова полагает, что Татьяна Девис сама спровоцировала стремительное развитие болезни, поскольку вовремя не обратилась в больницу.
«Когда у Татьяны обнаружили коронавирус, она пыталась справиться с ним самостоятельно. Неделю или больше она отлеживалась дома. Делала капельницы из кислорода, общалась с целителем. И лишь когда поражение легких достигло 80%, отправилась на госпитализацию. Я прошу вас, не следуйте ее примеру. Не думайте, что вы бессмертны», - призвала подписчиков светская львица.
Знаменитость призналась, что совсем недавно общалась с женой Шаляпина и даже подумать не могла, что разговор окажется последним. Калашникова выразила соболезнования певцу и попросила пользователей поддержать его, а не набрасываться с волной хейта.
«Я очень сочувствую Прохору. Хочется пожелать ему сил и мужества. Ему сейчас тяжело, так как помимо личной утраты, на него обрушилась волна критики и хейта. Я прошу вас, люди, будьте милосердны, уважайте чужое горе», - написала модель.
Подписчики согласились с мыслями Калашниковой в комментариях и пришли к выводу, что при борьбе с COVID-19 ни в коем случае не стоит полагаться на самолечение.
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