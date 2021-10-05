Опасно для жизни! Нумеролог объяснил, почему Шаляпину категорически нельзя жениться

Несмотря на смерть состоятельной возлюбленной, в ближайшем будущем певец сможет обогатиться за счет других женщин, но только если найдет способ сотрудничать с ними, а не создавать семью.

Имя Прохора Шаляпина образует число 823, что говорит о карме противозаконности, небесного наказания, преступности в любви, пренебрежения правилами, считает нумеролог Вячеслав Дениченко. Певец, уверен эксперт, очень ревнив, но при этом знает о необходимости жить по справедливости, старается делать это, и у него пока получается. Артист злопамятен, но не агрессивен, поэтому справляется с внутренними демонами.

Смерть супруги Шаляпина, состоятельной предпринимательницы Татьяны Клаудии Дэвис, через два месяца после свадьбы неслучайна, полагает нумеролог. Исполнителю, отмечает специалист, женитьба вообще противопоказана, ничего хорошего не принесет брак ни ему, ни избраннице. Дучше заключать с прекрасным полом взаимовыгодный договор «сотрудничества».

«Число фамилии, имени и отчества означает силу, связи, иммунитет человека и любовь. У него получается знак 666 в имени, фамилии и отчестве. Фамилия у него дает число 1630, имя — 600, отчество — 640, число 600 везде. Шаляпин - преступник, он нарушает нормы морали, кодекса чести у него нет. Семья и интимные отношения с ним опасны для жизни, связаны с риском. То есть Прохору нельзя создавать семью», — заявил Дениченко.

Певец не скрывал, что вполне доволен жизнью за счет богатых женщин, даже тех, кто значительно старше его. Главным интересом артиста никогда не была свежесть юности и девичья красота, потому что они не помогают добиться существования без чувства ответственности за кого-то, обязательств, необходимости работать. Этому звезда народной песни предпочитает отдых, развлечения и дорогие подарки. Тем и счастлив.

По прогнозу нумеролога, несмотря на уход из жизни возлюбленной, Шаляпин обязательно устроит личную жизнь с максимальной выгодой для себя в будущем. При этом даже будет симпатизировать своей суженой. Сраженный смертью Дэвис исполнитель уже заявил, что не посмеет претендовать на наследство, однако жить в бедности ему все равно не придется.

«В 2021 году число Шаляпина Прохора Андреевича — 5349. Это знаки связей, иммунитета человека, пентаграммы, тайных знаний, что-то связанное с золотом и финансовым обогащением, то есть конец 2021 года несет ему финансовое благополучие и богатство. И у Шаляпина, помимо финансового успеха, который наступит после его дня рождения — с 26 ноября по 26 декабря — вплоть до марта 2022 года появятся новые финансовые возможности и любовь», — говорит Дениченко.

Как отметил нумеролог, весьма вероятно, что в ближайший год, который пройдет под символом любви, некая женщина забеременеет от Шаляпина и родит ему наследника. По словам эксперта, певец уже «нагулялся», ему хочется обрести семью и покой, но судьба жестока — она ставит жирный крест на любом браке музыканта. Нумерологический расчет при этом дает надежду на достижение гармонии в новом чувстве и независимости.

«Правильная экономическая политика в жизни позволит ухватить какой-то большой куш и подарок судьбы, то есть у него есть шанс отхватить еще не одну пару женщин и иметь на этом большие деньги. У него благоприятный год — конец этого года и начало следующего», — заключил Дениченко.

Татьяна Дэвис, предположительно, была инфицирована коронавирусом в день свадьбы. Вскоре после торжества она стала чувствовать себя все хуже и в итоге с обширным поражением легких оказалась в больнице. Специалисты американской клиники ввели Дэвис в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. К этому моменту Шаляпин уже некоторое время жил в Москве, так как решил, что в США все равно от него нет толку, и помочь любимой ему нечем. Спустя два месяца после бракосочетания предпринимательница скончалась, не приходя в сознание. О своей трагедии музыкант рассказал в социальных сетях.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, потерявший жену Прохор Шаляпин заявил, что просыпается среди ночи от кошмаров.