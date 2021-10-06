Сенчукова и Рыбин признались, что ради сына продали последний золотой слиток

Звездная чета рассказала, во что сейчас вкладывает деньги.

Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена-певица Наталья Сенчукова признались, что ради сына продали последнюю заначку — ею оказался слиток золота.

«Мы как-то выступали у золотодобытчиков — с тех пор и лежал на черный день», — призналась пара в интервью KP.RU.

Звездная чета в последнее время часто жаловалась на обнищание из-за пандемии, когда были запрещены концерты и гонорары потеряли практически все артисты. Исполнителю хита «Страна Лимония» пришлось продать дорогой автомобиль, а в какой-то момент он и вовсе заявил, что на его счету осталось чуть больше 30 тысяч рублей.

Золото, припасенное на трудные дни, знаменитости продали своим знакомым, а вырученные деньги отдали их единственному сыну Василию. 22-летний красавец, внешне напоминающий американского актера Джейсона Момоа, профессионально занимается музыкой и бизнес развивает соответствующий.

«Вася открыл свою творческую школу. Знаете, сейчас очень многие хотят научиться петь или играть на гитаре, в основном, девушки за 25», — поделились планами сына Рыбин и Сенчукова.

Родители добавили, что предоставляют наследнику самостоятельность в делах и не претендуют на возвращение денег.

К слову, супруги также признались, что ранее не верили в различные ритуалы, однако после одного такого проведенного экстрасенсом на Новый год их финансовое положение стало выправляться, что даже удалось сделать приличный, по их меркам, ремонт в доме в 600 квадратных метров.

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