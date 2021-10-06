Шаляпин впервые объяснил, почему не поехал в Канаду прощаться с любимой женой

Внезапно овдовевший певец Прохор Шаляпин рассказал, как на родине его скончавшейся от коронавируса супруги-миллионерши происходит прощание с умершими.

Внезапно овдовевший певец Прохор Шаляпин впервые публично признался, почему не поехал в Канаду прощаться с любимой женой. В интервью Андрею Малахову вдовец рассказал, что известие о смерти третьей супруги застало его в Москве, где он находился все время после того, как новобрачная загремела в больницу с коронавирусом.

Шаляпин предпочел дистанционную заботу о 47-летней супруге-миллионерше Татьяне Дэвис. А после того, как владелица сети адвокатских контор скончалась у себя на родине, не выходя из комы, молодой супруг не смог проводить возлюбленную в последний путь.

Прохор объяснил это тем, что в Канаде свои правила прощания с умершими по причине заразного заболевания. В таких случаях жертв опасных болезней кремируют, не допуская родных и близких проститься в последний раз. Об этом пишет «Собеседник».

Во время записи программы Малахова певец раскаивался, что не настоял на ранней госпитализации возлюбленной и не смог уберечь ее от смерти. По словам продюсера шоу, Шаляпин говорил проникновенно, не заставляя студию усомниться в правдивости своих слов, порой пробивая аудиторию на слезы.

Как ранее писал 5-tv.ru, нумеролог рассказал о смертельной опасности брака с Прохором Шаляпиным.