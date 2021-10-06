Хирург рассказал, сколько лет на самом деле было умершей жене Прохора Шаляпина

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 622

Хирург Аль-Юсеф назвал настоящий возраст умершей жены Шаляпина

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official; damasclinic.ru; 5-tv.ru

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Специалист по челюстно-лицевой хирургии дал свою оценку возрасту умершей возлюбленной певца.

Сколько на самом деле лет умершей от коронавируса последней жене известного сердцееда и ловеласа Прохора Шаляпина Татьяне Дэвис — вопрос, который занимает общественность не первый день. Ответ на него в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru дал челюстно-лицевой, пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

Прежде предположения звучали разные. Сам 37-летний Шаляпин утверждал, что супруга немногим старше него — ей 42. Однако публика засомневалась — Шаляпин известный любитель дам постарше и брак с такой молодой избранницей казался по меньшей мере странным. Позднее звездный адвокат Александр Бенхин высказал уверенность: Дэвис было 47 лет, она 1974 года рождения.

Амжад Аль-Юсеф провел свой анализ и предположил, что женщине на фото не больше 45.

«Можно однозначно утверждать, что женщине не 60, не 50 лет. Видно, что декольте свежее, может быть около 40. Возможно, выполнены пластические операции, они достаточно корректны. Скорее всего, они не сильно инвазивны. Не было сильной подтяжки лица или шеи. Можно делать смелый вывод о том, что женщине не больше 45 лет. Никак не 60, но и не 30», — сказал он.

Не только возраст дамы сердца Шаляпина окутан тайной неизвестности. Никто не берется точно утверждать и то, чем именно занималась женщина и так ли она богата, как говорят. Сообщалось, что американка с русскими корнями Дэвис владеет адвокатской конторой, по крайней мере именно такой бизнес зарегистрирован на ее имя.

В июле Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис сыграли свадьбу. Почти сразу супруга почувствовала себя неважно и слегла с коронавирусом. Врачи обнаружили у нее 80% поражение легких. Женщину перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, но вскоре она скончалась.

Как ранее писал 5-tv.ru, фотограф объяснил превращение умершей жены Шаляпина из девушки в старушку на снимках. Он проанализировал снимки со свадьбы Шаляпина и Дэвис и предположил, что фотографии обрабатывались в фотошопе.

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